Кому из дальневосточных АЗС удалось сдержать цены на уровне инфляции?

С учётом того факта, что инфляция к середине сентября составила 4,32% вице-премьер РФ Александр Новак дал серию рекмендаций нефтяным компаниям, в которых напомнил, что рост цен на топливо в розницу не должен превышать уровень инфляции. Он потребовал привести цены на АЗС к указанному значению — не выше четырёх процентов по сравнению с январём 2023 года.