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Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

Кому из дальневосточных АЗС удалось сдержать цены на уровне инфляции?

Кому из дальневосточных АЗС удалось сдержать цены на уровне инфляции?

11 октября 2023, 09:33
Фото: 1MI
Статистика с начала года — как поднялись цены на топливо в материале «Золотого Рога»

В России и в Приморском крае за полгода — с января до середины сентября 2023 года цена бензина и дизтоплива на АЗС различных компаний выросла от 4 до 15 процентов.

По стране статистика цен на топливо выглядит следующим образом: цена на заправках ЛУКОЙЛ выросла на 4,0%; Газпром нефть — до 6,1%; Татнефть — до 6,7%; ННК — до 3,9%; «Роснефть» на Дальнем Востоке — до 4,0%; прочие поставщики подняли цены до 15 процентов.

С учётом того факта, что инфляция к середине сентября составила 4,32% вице-премьер РФ Александр Новак дал серию рекмендаций нефтяным компаниям, в которых напомнил, что рост цен на топливо в розницу не должен превышать уровень инфляции. Он потребовал привести цены на АЗС к указанному значению — не выше четырёх процентов по сравнению с январём 2023 года.

На данный момент, как показывает мониторинг, лидерами по сдерживанию цен являются АЗС компаний «ННК», «Роснефть» на Дальнем Востоке и ЛУКОЙЛ. Они не превысили темпов роста инфляции и находятся в пределах нормы, обозначенной вице-премьером.

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