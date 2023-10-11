Кому из дальневосточных АЗС удалось сдержать цены на уровне инфляции?

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
В России и в Приморском крае за полгода — с января до середины сентября 2023 года цена бензина и дизтоплива на АЗС различных компаний выросла от 4 до 15 процентов.
По стране статистика цен на топливо выглядит следующим образом: цена на заправках ЛУКОЙЛ выросла на 4,0%; Газпром нефть — до 6,1%; Татнефть — до 6,7%; ННК — до 3,9%; «Роснефть» на Дальнем Востоке — до 4,0%; прочие поставщики подняли цены до 15 процентов.
С учётом того факта, что инфляция к середине сентября составила 4,32% вице-премьер РФ Александр Новак дал серию рекмендаций нефтяным компаниям, в которых напомнил, что рост цен на топливо в розницу не должен превышать уровень инфляции. Он потребовал привести цены на АЗС к указанному значению — не выше четырёх процентов по сравнению с январём 2023 года.
На данный момент, как показывает мониторинг, лидерами по сдерживанию цен являются АЗС компаний «ННК», «Роснефть» на Дальнем Востоке и ЛУКОЙЛ. Они не превысили темпов роста инфляции и находятся в пределах нормы, обозначенной вице-премьером.