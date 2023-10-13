«Копеечный плевок в лицо»: на разрушенной грузовиками DNS дороге появилась заплаточка

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
«Такая обстановка сейчас на дороге в Шмидтовке. Неизвестные добродетели засыпали одну яму, остальные так и остаются зиять на дороге», — отмечают местные жители в письме «Восток-Медиа».
Отметим, что жители поселений в пригороде Владивостока — тех, что прямо за низководным мостом — изрядно натерпелись от стройки ЖК «Формат», которая входит в холдинг владельца DNS — Дмитрия Алексеева.
После разразившегося скандала местные жители увязали выбоины и ухабы с ездой грузовиков ДНС из ТОР «Надеждинская», где у господина Алексеева находится завод железобетонных конструкций, к строительной площадке нового ЖК «Формат».
«Восток-Медиа» запросило комментарий у АО «Примавтодор», но оперативного ответа получить не удалось.
Дело в том, что по дороге постоянно ездят многотонные большегрузы, постепенно превращая дорожное полотно в дуршлаг, по которому легковые авто практически не могут передвигаться. Особенно страдают улицы Прибрежная и Карьерная, от которых практически ничего не осталось.
Один из жителей села Шмидтовка рассказал корреспонденту «Восток-Медиа» что все действия по так называемому «ремонту» дороги вызывают только смех.
«Огромные пятидесятисантиметровые ямы в асфальте засыпают асфальто-бетонной смесью по совершенно непонятной технологии. Такой ремонт рассыпается через неделю. На деле — здесь надо снимать весь асфальт и полностью менять. А вот эти заплатки — копеечный плевок в лицо местным жителям», — отмечает недовольный местный житель.
Сам глава DNS в настоящее время занят совсем другими проблемами — обустройством общественного пространства на Патрокле. До дорог, которые неплохо было бы привести в порядок после себя, Алексееву явно нет дела.
Сам миллиардер Дмитрий Алексеев, владеющий, согласно базы данных СПАРК-Интерфакс, 44,35% ООО «ДНС Групп», с прессой разговаривать не стал: на звонок не ответил, сообщение в мессенджере прочитал, но проигнорировал.
Отметим, что такое пренебрежение может привести к штрафам — в конце октября вступит в силу закон, по которому большегрузы, превышающие допустимые габариты, будут штрафовать на суммы до 400 тысяч рублей. Впрочем, для состояния Алексеева эти цифры — сущие копейки.
Согласно данным базы СПАРК-Интерфакс, выручка ООО «ДНС Ритейл», входящего в холдинг, в 2022 году составила 597 миллиардов рублей. При этом чистый доход компании дошёл до 37,6 млрд рублей за год, что позволило ей занять 41 строчку в рейтинге крупнейших компаний России по чистой прибыли в 2023 году по версии Forbes.
Однако яма пока заделана одна — очень скромно и сразу видно — из последних сил.
«Восток-Медиа» продолжает следить за ситуацией вокруг разбитых дорог и DNS.