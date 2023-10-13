«Копеечный плевок в лицо»: на разрушенной грузовиками DNS дороге появилась заплаточка

Согласно данным базы СПАРК-Интерфакс, выручка ООО «ДНС Ритейл», входящего в холдинг, в 2022 году составила 597 миллиардов рублей. При этом чистый доход компании дошёл до 37,6 млрд рублей за год, что позволило ей занять 41 строчку в рейтинге крупнейших компаний России по чистой прибыли в 2023 году по версии Forbes.