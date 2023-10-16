Ростехнадзор: АО «ННК-Камчатнефтепродукт» поддерживает высокий уровень безопасности

Сотрудники ННК отмечают, что мероприятия, проводимые компанией по развитию и поддержанию культуры производства в области промышленной безопасности подтверждают, что сохранение жизни и здоровья сотрудников, предупреждение аварий и снижение их последствий является приоритетной целью и задачей АО «ННК-Камчатнефтепродукт».