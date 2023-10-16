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Ростехнадзор: АО «ННК-Камчатнефтепродукт» поддерживает высокий уровень безопасности

Ростехнадзор: АО «ННК-Камчатнефтепродукт» поддерживает высокий уровень безопасности

16 октября 2023, 04:49
Фото: АО "ННК"
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Дальневосточное управление Ростехнадзора провело проверку АО «ННК-Камчатнефтепродукт» на соответствие соблюдений требований промышленной безопасности. По её итогом ведомство подтвердило их высокий уровень и полное их следование.

Помимо этого Ростехнадзор подчеркнул, что компания обеспечивает абсолютный приоритет сохранения здоровья и жизни работников и населения, обеспечение постоянной готовности к локализации и ликвидации последствий возможных аварий.

Обществом получено положительное решение Ростехнадзора о соответствии критериям добросовестности.

Как отмечают специалисты ведомства, подтверждение соответствия добросовестности позволит увеличить интервал в периодичности проведения плановых проверок опасного производственного объекта 2 класса опасности с одного года до двух лет.

Сотрудники ННК отмечают, что мероприятия, проводимые компанией по развитию и поддержанию культуры производства в области промышленной безопасности подтверждают, что сохранение жизни и здоровья сотрудников, предупреждение аварий и снижение их последствий является приоритетной целью и задачей АО «ННК-Камчатнефтепродукт».

#Здоровье#Безопасность#Проверки#Ростехнадзор#Население
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