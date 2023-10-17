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Большой волейбол возвращается во Владивосток

Большой волейбол возвращается во Владивосток

17 октября 2023, 00:47
Уже сегодня женский волейбольный клуб «Динамо-Владивосток» проведет первую игру в своей истории. Команда сыграет в чемпионате России Вышей лиги Б. Генеральный партнер команды — Группа Компаний «Аква-Ресурсы».
«Мы с нетерпением ждем первых игр волейбольного „Динамо-Владивосток“. Уверены, что выступление команды порадует болельщиков волейбола и послужит отличным примером для юных волейболистов Приморья. А наше партнерство поможет выполнить поставленные высокие задачи», — сообщил менеджер спортивных проектов Группы Компаний «Аква-Ресурсы» корреспонденту «Восток-Медиа» Евгений Стрижиченко.

В сезоне 2023/2024 вместе с «динамовками» в группе «Сибирь» выступят еще пять команд — «Олимп» из Куйбышева, хабаровские «Амурские Тигрицы», барнаульский «Алтай-АГАУ», читинская «Забайкалка» и «Локомотив-Ангара» из Иркутска. Предварительный этап пройдет в шесть туров, заключительный из которых состоится на берегах Байкала в марте 2024-го года.

Первый тур чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей лиги Б пройдет с 17 по 22 октября на паркете СК «Олимпиец» во Владивостоке.

В первом матче приморского турне наши девушки встретятся с командой «Олимп». Пожалуй, главный поединок «Динамо-Владивосток» проведет в завершении игрового уикенда против дружины из Хабаровска, с которой мы встречались недавно в финале Кубка Сибири и Дальнего Востока. Принципиальная игра пройдет 22 октября.

Расписание 1-го тура

17 октября

18:30 «Динамо-Владивосток» — «Олимп» (Куйбышев)

18 октября

18:30 «Динамо-Владивосток» — «Алтай-АГАУ» (Барнаул)

19 октября

18:30 «Динамо-Владивосток» — «Локомотив-Ангара» (Иркутск)

21 октября

17:00 «Динамо-Владивосток» — «Забайкалка» (Чита)

22 октября

16:00 «Динамо-Владивосток» — «Амурские тигрицы» (Хабаровск)

Приглашаем всех болельщиков поддержать нашу волейбольную команду. Вход на все матчи свободный.

#Общество#Приморье#Россия#Волейбол#Динамо-Владивосток
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