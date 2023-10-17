Большой волейбол возвращается во Владивосток

В сезоне 2023/2024 вместе с «динамовками» в группе «Сибирь» выступят еще пять команд — «Олимп» из Куйбышева, хабаровские «Амурские Тигрицы», барнаульский «Алтай-АГАУ», читинская «Забайкалка» и «Локомотив-Ангара» из Иркутска. Предварительный этап пройдет в шесть туров, заключительный из которых состоится на берегах Байкала в марте 2024-го года.