Большой волейбол возвращается во Владивосток

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«Мы с нетерпением ждем первых игр волейбольного „Динамо-Владивосток“. Уверены, что выступление команды порадует болельщиков волейбола и послужит отличным примером для юных волейболистов Приморья. А наше партнерство поможет выполнить поставленные высокие задачи», — сообщил менеджер спортивных проектов Группы Компаний «Аква-Ресурсы» корреспонденту «Восток-Медиа» Евгений Стрижиченко.
В сезоне 2023/2024 вместе с «динамовками» в группе «Сибирь» выступят еще пять команд — «Олимп» из Куйбышева, хабаровские «Амурские Тигрицы», барнаульский «Алтай-АГАУ», читинская «Забайкалка» и «Локомотив-Ангара» из Иркутска. Предварительный этап пройдет в шесть туров, заключительный из которых состоится на берегах Байкала в марте 2024-го года.
Первый тур чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей лиги Б пройдет с 17 по 22 октября на паркете СК «Олимпиец» во Владивостоке.
В первом матче приморского турне наши девушки встретятся с командой «Олимп». Пожалуй, главный поединок «Динамо-Владивосток» проведет в завершении игрового уикенда против дружины из Хабаровска, с которой мы встречались недавно в финале Кубка Сибири и Дальнего Востока. Принципиальная игра пройдет 22 октября.
17 октября
18:30 «Динамо-Владивосток» — «Олимп» (Куйбышев)
18 октября
18:30 «Динамо-Владивосток» — «Алтай-АГАУ» (Барнаул)
19 октября
18:30 «Динамо-Владивосток» — «Локомотив-Ангара» (Иркутск)
21 октября
17:00 «Динамо-Владивосток» — «Забайкалка» (Чита)
22 октября
16:00 «Динамо-Владивосток» — «Амурские тигрицы» (Хабаровск)
Приглашаем всех болельщиков поддержать нашу волейбольную команду. Вход на все матчи свободный.