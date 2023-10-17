Тонущая шхуна может негативно отразиться экологической ситуации Приморья — эксперт

Новые медиа сообщают, что судно было оставлено экипажем и владельцами у причала №43 ещё в прошлом году. Шхуна должна была оставаться во Владивостоке только до 1 августа 2022 года, но по неизвестным причинам, её бросили на произвол судьбы. За год судно успело накрениться на 10 градусов и вскоре может полностью потонуть, что представляет угрозу для экологической безопасности региона.