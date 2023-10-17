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Published Вчера, 22:58

Modified Вчера, 22:58

Updated Вчера, 22:58

Тонущая шхуна может негативно отразиться экологической ситуации Приморья — эксперт

Тонущая шхуна может негативно отразиться экологической ситуации Приморья — эксперт

16 октября 2023, 22:58
Фото: zr.media
Ржавое судно, принадлежащее компании ООО «Берег Надежды», продолжает вызывать беспокойство жителей Приморья.

Новые медиа сообщают, что судно было оставлено экипажем и владельцами у причала №43 ещё в прошлом году. Шхуна должна была оставаться во Владивостоке только до 1 августа 2022 года, но по неизвестным причинам, её бросили на произвол судьбы. За год судно успело накрениться на 10 градусов и вскоре может полностью потонуть, что представляет угрозу для экологической безопасности региона.

Биолог Александр Мощенко, ведущий ученый Института биологии моря ДВО РАН, поделился своим мнением о возможных последствиях затопления «Дозорного». Он указал на то, что это приведет к ухудшению уже не самой лучшей экологической ситуации в бухте Золотой Рог. Учёный подчеркнул, что это вдвойне удручает, ведь в последние годы ситуация в бухте постепенно улучшалась благодаря мерам, предпринятым биологами на основе современных методов экологического мониторинга.

Он подчеркнул, что если незамедлительно никто не примет меры по стабилизации судна, оно пойдет ко дну, и оставшиеся на его борту нефтепродукты станут источником питания для микробной флоры бухты, которая только начала восстанавливаться. Это может серьезно ухудшить экологическую ситуацию и привести к негативным последствиям для местной фауны и флоры.

#Приморье#Владивосток#Нефтепродукты#Шхуна#Экологическая ситуация#Бухта Золотой Рог
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