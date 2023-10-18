Новую жизнь вдохнули в храм на земле приморского села Чугуевка

Как рассказал глава администрации Чугуевского округа Роман Деменев, строительство нового здания началось ещё в 2015 году, но через пару лет было приостановлено из-за отсутствия финансирования. И вот спустя почти пять лет в практически забытый объект вдохнули новую жизнь.