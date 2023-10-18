Новую жизнь вдохнули в храм на земле приморского села Чугуевка

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Updated Сегодня, 01:54
Долгие годы жителям села на праздники приходилось ютиться в старом деревянном здании, по сути не являющимся храмом, а лишь приспособленном к служению помещении. Однако теперь, благодаря синергии местного духовенства, администрации и партнёров в лице ГК «Аква-Ресурсы», у людей появилась надежда на новый, уютный и вместительный храм.
Как рассказал глава администрации Чугуевского округа Роман Деменев, строительство нового здания началось ещё в 2015 году, но через пару лет было приостановлено из-за отсутствия финансирования. И вот спустя почти пять лет в практически забытый объект вдохнули новую жизнь.
Также он поделился, что предложение завершить строительство храма в этом году поддержала ГК «Аква-Ресурсы». Всего за несколько месяцев в здании появились окна и внешняя отделка, а на минувших выходных на самую верхушку подняли золотые купола.
«Сейчас мы готовы приступить к внутренней отделке. Начали подготовку проекта и уже готовим храм к росписи. Планируем провести первую службу внутри через год. Хочется зайти в него так, чтобы не было строительных лесов внутри, поэтому у нас сейчас очень много работы», — отметил Роман Деменев.
Президент ГК «Аква-Ресурсы» Руслан Кондратов рассказал, что компания планирует довести строительство храма до конца. Тем более это не первый их проект на территории Чугуевки. Ранее при поддержке «Аква-Ресурсов» в селе появилось первое искусственное футбольное поле, на котором сейчас ежедневно занимаются десятки спортсменов.
«В Чугуевке мы оказались в рамках реализации спортивного проекта по строительству искусственного футбольного поля. Успешно его реализовали и поверили, что можем вкладываться в другие направления, объединяющие людей. Три месяца назад совместно с главой округа обратили внимание на недостроенный храм, который находился не совсем в лучшем состоянии, и решили, что будем участвовать. И вот спустя три месяца мы уже подняли купола в замечательный праздник Покрова Пресвятой Богородицы», — рассказал Руслан Кондратов.
На торжественном освящении присутствовали свыше сотни православных, а также представители духовенства, включая Владыку Гурия, который поблагодарил руководство ГК «Аква-Ресурсы» за такой подарок к празднику.
«Большая благодарность нашим благодетелям, Богу и Матери Божией, что сегодня в Покров Царицы небесной возрождается земля русская, и здесь, в таёжной глубинке, в сельской местности возрождается благочестье, вера, и строится замечательный храм. Всех вас поздравляю и желаю, чтобы храм побыстрее возродился и наполнился людьми, а вместе с ним возродилась наша замечательная Чугуевка», — обратился Епископ Арсеньевский и Дальнегорский к собравшимся.
Стоит отметить, что монтаж куполов сопровождался песнопением и аплодисментами. Некоторые, не сдерживая слёз, благодарили парнтёров, властей и Господа за такой подарок к празднику.
«Это настоящее чудо, иначе не назовёшь. Мы очень рады, что есть такие благодетели, помогающие восстановить храм в нашем селе. Спасибо им, дай Бог здоровья», — поделились впечатлениями местные жители.
Напомним, что ГК «Аква-Ресурсы» ранее уже занималась восстановлением православной инфраструктуры и внесла значительный вклад в завершение строительства главного кафедрального собора Приморского края. Благодаря компании жители региона смогли посетить храм уже этим летом.