zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:52

Published Сегодня, 04:52

Modified Сегодня, 07:09

Updated Сегодня, 07:09

Очаг холода: снег, дожди и ветер ждут жителей Приморья в выходные

Очаг холода: снег, дожди и ветер ждут жителей Приморья в выходные

20 октября 2023, 04:52
Фото: 1MI
В грядущие выходные дни жителей Приморского края ожидает достаточно некомфортная погода. По сообщениям синоптиков, ожидаются осадки — в основном мокрый снег.

В «Примгидромете» уточнили, что в субботу над краем пройдёт очаг холода, ночные температуры понизятся на 2-4 градуса, в то время как день станет самым холодным в этом месяце. В целом среднесуточные температуры будут ниже климатической нормы.

В воскресенье по сравнению с первым выходным днём будет наблюдаться незначительное потепление, но суточная норма температуры, скорее всего, так и не будет достигнута.

#Приморский край#Владивосток#Новости#Погода#Прогноз погоды
Подпишитесь
Словно летом: эксперт уточнил прогноз на ближайшие сутки в Приморье
25 сентября, 08:21
В 15 минутах ходьбы: инфраструктуру обновят в рамках мастер-плана Владивостока
21 сентября, 05:47
Мэр Владивостока Константин Шестаков поздравил горожан с Днём тигра
24 сентября, 05:24
«Новый» исторический центр появится во Владивостоке — мастер-план
21 сентября, 04:53
В большое будущее: мастер-план станет стратегией развития Большого Владивостока
20 сентября, 23:01
«Объявлен выговор» — мэр Владивостока наказал подрядчиков мемориала воинам СВО
20 сентября, 08:53