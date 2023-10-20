Очаг холода: снег, дожди и ветер ждут жителей Приморья в выходные

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
В «Примгидромете» уточнили, что в субботу над краем пройдёт очаг холода, ночные температуры понизятся на 2-4 градуса, в то время как день станет самым холодным в этом месяце. В целом среднесуточные температуры будут ниже климатической нормы.
В воскресенье по сравнению с первым выходным днём будет наблюдаться незначительное потепление, но суточная норма температуры, скорее всего, так и не будет достигнута.