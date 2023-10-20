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Поддержи волейболисток «Динамо-Владивосток» — выиграй мороженое «УРСА»

Поддержи волейболисток «Динамо-Владивосток» — выиграй мороженое «УРСА»

20 октября 2023, 06:49
Фото: Предоставлено для "Восток-Медиа"
С двух побед стартовал женский волейбольный клуб «Динамо-Владивосток» в первом, историческом для себя сезоне. Генеральный партнер команды — Группа Компаний «Аква-Ресурсы».

В первой игре «Динамо-Владивосток» «всухую» обыграли куйбышевский «Олимп», 3:0. С таким же счетом «Динамо» нанесло поражение «Алтай-АГАУ» из Барнаула, после чего возглавило вместе с хабаровскими «Амурскими Львицами» турнирную таблицу. Неожиданный результат поджидал приморскую команду в третий игровой день в матче с «Локомотивом-Ангара»: все три сета команды провели в борьбе, когда все решалось на тай-брейках. Однако ни один из них не окончился в пользу хозяек — 0:3 (23:25, 23:25, 30:32).

Фото: Предоставлено для "Восток-Медиа"

Завтра 1-й тур группы «Сибирь» Чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей лиги Б, в котором участвуют 6 команд, продолжится.

В 17:00 «Динамо-Владивосток» сыграет с «Забайкалкой» из Читы. Центральный матч, пожалуй, всего уикенда состоится в воскресенье, 22 октября. В заключительный день первого тура приморчанки сразятся с лидерами тура — «Амурскими Львицами». Дальневосточное дерби начнется в 16:00. Напомним, хабаровчанки завоевали в сентябре Кубок Сибири и Дальнего Востока, обыграв «Динамо-Владивосток» в пяти партиях.

Приглашаем болельщиков поддержать нашу команду! А владивостокская Фабрика мороженого «УРСА» совместно с «Динамо-Владивосток», разыграет среди пришедших в спорткомплекс «Олимпиец» всю линейку мороженого «УРСА» в новых упаковках 330 граммов!

#Владивосток#Новости#Чита#Мороженое#Динамо-Владивосток
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