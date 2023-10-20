Поддержи волейболисток «Динамо-Владивосток» — выиграй мороженое «УРСА»

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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В первой игре «Динамо-Владивосток» «всухую» обыграли куйбышевский «Олимп», 3:0. С таким же счетом «Динамо» нанесло поражение «Алтай-АГАУ» из Барнаула, после чего возглавило вместе с хабаровскими «Амурскими Львицами» турнирную таблицу. Неожиданный результат поджидал приморскую команду в третий игровой день в матче с «Локомотивом-Ангара»: все три сета команды провели в борьбе, когда все решалось на тай-брейках. Однако ни один из них не окончился в пользу хозяек — 0:3 (23:25, 23:25, 30:32).
Завтра 1-й тур группы «Сибирь» Чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей лиги Б, в котором участвуют 6 команд, продолжится.
В 17:00 «Динамо-Владивосток» сыграет с «Забайкалкой» из Читы. Центральный матч, пожалуй, всего уикенда состоится в воскресенье, 22 октября. В заключительный день первого тура приморчанки сразятся с лидерами тура — «Амурскими Львицами». Дальневосточное дерби начнется в 16:00. Напомним, хабаровчанки завоевали в сентябре Кубок Сибири и Дальнего Востока, обыграв «Динамо-Владивосток» в пяти партиях.
Приглашаем болельщиков поддержать нашу команду! А владивостокская Фабрика мороженого «УРСА» совместно с «Динамо-Владивосток», разыграет среди пришедших в спорткомплекс «Олимпиец» всю линейку мороженого «УРСА» в новых упаковках 330 граммов!