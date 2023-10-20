Поддержи волейболисток «Динамо-Владивосток» — выиграй мороженое «УРСА»

В первой игре «Динамо-Владивосток» «всухую» обыграли куйбышевский «Олимп», 3:0. С таким же счетом «Динамо» нанесло поражение «Алтай-АГАУ» из Барнаула, после чего возглавило вместе с хабаровскими «Амурскими Львицами» турнирную таблицу. Неожиданный результат поджидал приморскую команду в третий игровой день в матче с «Локомотивом-Ангара»: все три сета команды провели в борьбе, когда все решалось на тай-брейках. Однако ни один из них не окончился в пользу хозяек — 0:3 (23:25, 23:25, 30:32).