Страшную правду знают старожилы: что было на месте популярных кафе во Владивостоке

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Published Сегодня, 02:51
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Updated Сегодня, 07:06
А именно — там был морг. Расположен он был достаточно удобно для студентов, которые проходили практиковаться из медицинского вуза, расположенного поблизости.
«Морг раньше находился под мостом — где поворот на Первую Речку. И под мостом, по правой стороне находился морг. Потому что рядом находился морфологический корпус института, и студенты ходили туда работать с покойниками. Сейчас этот морфологический корпус перестроили — там тоже находится мединститут», — сообщает жительница города.