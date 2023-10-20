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Published Сегодня, 02:51

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Updated Сегодня, 07:06

Страшную правду знают старожилы: что было на месте популярных кафе во Владивостоке

Страшную правду знают старожилы: что было на месте популярных кафе во Владивостоке

20 октября 2023, 02:51
Фото: 1MI
Под Некрасовским путепроводом — практически сразу под мостом, где сейчас в ряд выстроились популярные кафе, раньше располагалось достаточно пугающее место. Правда, помнят об этом в основном старожилы.
Сюжет
Пробки

А именно — там был морг. Расположен он был достаточно удобно для студентов, которые проходили практиковаться из медицинского вуза, расположенного поблизости.

«Морг раньше находился под мостом — где поворот на Первую Речку. И под мостом, по правой стороне находился морг. Потому что рядом находился морфологический корпус института, и студенты ходили туда работать с покойниками. Сейчас этот морфологический корпус перестроили — там тоже находится мединститут», — сообщает жительница города.
#Приморский край#Владивосток#Новости#Пробки#Студенты#Морг#Кафе
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