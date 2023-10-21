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Posted 21 октября, 04:18

Published 21 октября, 04:18

Modified 23 октября, 08:51

Updated 23 октября, 08:51

В Приморье на ребенка напала собака

Спасся чудом: в Приморье прохожие отбили ребенка от бродячей собаки

21 октября 2023, 04:18

В Приморье на ребенка напала собака

В Приморском крае 12-летний мальчик стал жертвой агрессивной собаки, которая нанесла ему серьезные травмы, в том числе рваные раны руки. В настоящее время мальчик находится в стационаре и получает медицинскую помощь. Прокуратура начала проверку инцидента.

Сообщается, что 20 октября ребенок возвращался домой после того, как провел время в гостях у друга. В районе улицы Гарнизонная на него напала агрессивная собака. Животное атаковало мальчика и сильно повредило его руку. Мальчик оказался не в состоянии самостоятельно справиться с агрессивной собакой, и только благодаря вмешательству случайных прохожих удалось спасти ребенка.

В настоящее время мальчик находится в больнице, где медицинский персонал предоставляет ему необходимую медицинскую помощь. Дальнереченская районная прокуратура начала проверку случившегося, с целью выяснить все обстоятельства происшествия. Сотрудники ведомства также намерены установить есть ли у собаки хозяева.

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