Спасся чудом: в Приморье прохожие отбили ребенка от бродячей собаки

Posted 21 октября, 04:18
Published 21 октября, 04:18
Modified 23 октября, 08:51
Updated 23 октября, 08:51
Сообщается, что 20 октября ребенок возвращался домой после того, как провел время в гостях у друга. В районе улицы Гарнизонная на него напала агрессивная собака. Животное атаковало мальчика и сильно повредило его руку. Мальчик оказался не в состоянии самостоятельно справиться с агрессивной собакой, и только благодаря вмешательству случайных прохожих удалось спасти ребенка.
В настоящее время мальчик находится в больнице, где медицинский персонал предоставляет ему необходимую медицинскую помощь. Дальнереченская районная прокуратура начала проверку случившегося, с целью выяснить все обстоятельства происшествия. Сотрудники ведомства также намерены установить есть ли у собаки хозяева.