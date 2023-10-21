Спасся чудом: в Приморье прохожие отбили ребенка от бродячей собаки

Сообщается, что 20 октября ребенок возвращался домой после того, как провел время в гостях у друга. В районе улицы Гарнизонная на него напала агрессивная собака. Животное атаковало мальчика и сильно повредило его руку. Мальчик оказался не в состоянии самостоятельно справиться с агрессивной собакой, и только благодаря вмешательству случайных прохожих удалось спасти ребенка.