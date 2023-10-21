В Приморье осудили интернет-провокатора

Posted 21 октября, 06:56
Published 21 октября, 06:56
Modified 23 октября, 08:49
Updated 23 октября, 08:49
Сегодня утром в одном из артемовских телеграмм-каналов появился опрос, касающийся деятельности властей города Артема, однако сам текст опроса оказался весьма сомнительным и из-за этого «паблик» получил порцию общественного порицания за попытку дестабилизации жизни в городе.
В своем опросе автор предложил подвести итоги трехлетней работы мэра города и предложил на выбор несколько вариантов ответа.
Артемовские пользователи осудили пост и его автора, отметив, что город развивается в отличном темпе, а вот такие медиа-скандалы как раз его и тормозят.
«Очень некрасиво. Заведомо делаете опрос с ответами, которые очерняют нашего мэра. В свою очередь, хочу поблагодарить Вячеслава Васильевича Квона. Спасибо вам большое, продолжайте пожалуйста делать свое дело и улучшать наш город. Долгих лет жизни Вам и безграничного здоровья», — написал один из комментаторов.
«Откройте пожалуйста фото Артема, например 2018 года и сравните с тем, как облагораживается город сегодня. Также, я уверен, что производится и точечная работа с большинством обращений. Раньше обращения совсем не учитывались и помогали либо самым пробивным, либо своим», — пишет другой житель города.
Не до конца понятно зачем паблик пытается дестабилизировать обстановку в городе, но жители определенно этого рвения не оценили и не собираются поддаваться и эмоционировать в ответ на очевидную провокацию. Увидев подавляющую негативную реакцию автор опроса попытался оправдаться.
«Здравствуйте. Из 10 представленных в опросе вариантов только один (последний!) имеет критический характер. Все остальные варианты как раз пронизаны полным позитивом. О каком надуманном очернении ув. Вячеслава Васильевича вы тут говорите? Возможно, вы плохо проинформированы о том, что делается в городе. И поэтому так остро реагируете на вполне себе позитивный опрос. Почитайте на досуге муниципальные СМИ и ваша точка зрения на происходящее в городе непременно изменится», — написал автор в ответ на сообщение одного из пользователей.
Бывший депутат гордумы Артема, коммунист Семён Сесёкин и вовсе рубанул с плеча: «Стало явно лучше, чем при Авдееве.»
Очевидно, что-то поистине странное происходит с авторами некоторых телеграм-каналов по утрам в субботу. То ли пятница, что называется, удалась, то ли предвыборные деньги опять кончились.