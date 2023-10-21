В Приморье осудили интернет-провокатора

Не до конца понятно зачем паблик пытается дестабилизировать обстановку в городе, но жители определенно этого рвения не оценили и не собираются поддаваться и эмоционировать в ответ на очевидную провокацию. Увидев подавляющую негативную реакцию автор опроса попытался оправдаться.