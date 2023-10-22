«Не справился с управлением»: полиция Приморья раскрыла подробности ДТП с маршруткой

Posted 22 октября, 06:26
Published 22 октября, 06:26
Modified 23 октября, 08:52
Updated 23 октября, 08:52
В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю сообщили, что авария произошла в Анучинском районе. Установлено, что водитель маршрутного автобуса №547 марки Mercedes-Benz не справился с управлением на сколькозком участке дороги и съехал в кювет.
В результате ДТП никто из пассажиров не пострадал. Водитель также не получил травм. Компания-перевозчик направила к месту аварии другой автобус, который доставил граждан во Владивосток.
Правоохранители напомнили, что в Приморье наблюдается снижение температурных показателей, в ряде районов и населённых пунктов — снег.
«Водителям следует сменить „летнюю резину“ на „зимнюю“. Производители зимних шин рекомендуют их установку при снижении температуры воздуха до 5-7°C», — добавили в пресс-службе УМВД по краю.
Напомним, что ДТП произошло утром, 22 октября.