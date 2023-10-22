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Posted 22 октября, 06:26

Published 22 октября, 06:26

Modified 23 октября, 08:52

Updated 23 октября, 08:52

Полиция Приморья установила обстоятельства аварии с маршруткой

«Не справился с управлением»: полиция Приморья раскрыла подробности ДТП с маршруткой

22 октября 2023, 06:26

Полиция Приморья установила обстоятельства аварии с маршруткой

Правоохранители установили обстоятельтсва происшествия с маршрутным автобусом, следовавшим из Арсеньева во Владивосток. По информации полиции, пассажиров уже доставили в столицу ДФО.
Сюжет
Авария

В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю сообщили, что авария произошла в Анучинском районе. Установлено, что водитель маршрутного автобуса №547 марки Mercedes-Benz не справился с управлением на сколькозком участке дороги и съехал в кювет.

В результате ДТП никто из пассажиров не пострадал. Водитель также не получил травм. Компания-перевозчик направила к месту аварии другой автобус, который доставил граждан во Владивосток.

Правоохранители напомнили, что в Приморье наблюдается снижение температурных показателей, в ряде районов и населённых пунктов — снег.

«Водителям следует сменить „летнюю резину“ на „зимнюю“. Производители зимних шин рекомендуют их установку при снижении температуры воздуха до 5-7°C», — добавили в пресс-службе УМВД по краю.

Напомним, что ДТП произошло утром, 22 октября.

#Приморье#Владивосток#Авария#ДТП#УМВД#Арсеньев#Правоохранители#Водитель#Пассажиры#Травма#Граждане#Зимние шины
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