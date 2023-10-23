Глазам не поверила: аномальное явление поразило жительницу Владивостока

Posted 22 октября, 23:33
Published 22 октября, 23:33
Modified 23 октября, 08:51
Updated 23 октября, 08:51
«Я сначала не очень поверила собственным глазам. В интернете видела, что где-то в Хасанском районе цветут деревья, но никогда воочию не встречалась с таким в это время года», — отмечает жительница дальневосточной столицы Елена.
Она запечатлела несколько фотографий цветущей ветви кустарника.
Ранее «Восток-Медиа» писало, что во Владивостоке установился настоящий температурный рекорд. Осень-2023 выдалась очень тёплой.