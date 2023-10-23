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Posted 22 октября, 23:33

Published 22 октября, 23:33

Modified 23 октября, 08:51

Updated 23 октября, 08:51

Глазам не поверила: аномальное явление поразило жительницу Владивостока

Глазам не поверила: аномальное явление поразило жительницу Владивостока

22 октября 2023, 23:33
В воскресенье, 22 октября, жительница Владивостока обнаружила на улцие Верхнепортовой необычное для конца осеннего месяца зрелище. А именно — цветущую сирень.
«Я сначала не очень поверила собственным глазам. В интернете видела, что где-то в Хасанском районе цветут деревья, но никогда воочию не встречалась с таким в это время года», — отмечает жительница дальневосточной столицы Елена.

Она запечатлела несколько фотографий цветущей ветви кустарника.

Ранее «Восток-Медиа» писало, что во Владивостоке установился настоящий температурный рекорд. Осень-2023 выдалась очень тёплой.

#Приморье#Приморский край#Владивосток#Новости#Погода#Фотографии
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