Приморские энергопредприятия ДГК к прохождению отопительного сезона готовы

Posted 23 октября, 02:53
Published 23 октября, 02:53
Modified 23 октября, 02:55
Updated 23 октября, 02:55
Усилия и профессионализм специалистов позволили провести все необходимые ремонты и технические обслуживания, чтобы обеспечить потребителей надежной и качественной энергией в холодные месяцы.
С учетом особенностей климата и погодных условий южное Приморье позже остальных регионов Дальнего Востока подключает системы отопления, чтобы обеспечить жителям комфортное теплоснабжение. В преддверии максимальных зимних нагрузок энергетики ТЭЦ провели капитальные, средние и текущие ремонты, проверку и техническое обслуживание, чтобы гарантировать потребителям готовность к стабильной работе электростанций в сложных климатических условиях.
Своевременно проведены значительные работы по ремонтам оборудования, замене устаревших элементов и внедрению новых технологий для повышения энергоэффективности и экологической безопасности. Такие решения позволили приморским электростанциям ДГК снизить влияние на окружающую среду и способствовать борьбе с изменением климата. Сегодня показатели работы электростанций Приморского края соответствуют предписанным нормам и требованиям.
В 2023 году на ТЭЦ «Восточная» специалисты провели текущий ремонт пикового водогрейного котла № 2, включающий ремонт тепловой изоляции, обслуживание запорной арматуры. Параллельно с этим отремонтировали электродвигатели дутьевого вентилятора, дымососа и оборудование контрольно-измерительных приборов и автоматики.
Энергетики Владивостокской ТЭЦ-2 в период капремонта котлоагрегата №6 проводили работы по типовой номенклатуре. На четвертой турбине специалисты провели работы по продлению срока службы металла основных элементов, отремонтировали ротор среднего давления. На генераторе выполнены типовые объемы работ с контролем металла бандажных колец и лопаток вентилятора ротора. Работы по подготовке к зиме провелись на пятой, шестой турбинах и генераторе.
В котельном отделении котлотурбинного цеха Артемовской ТЭЦ выполнены мероприятия по программам повышения надежности и продления срока эксплуатации оборудования. Энергетики провели капремонт котла №6. Основные сверхтиповые работы включили замену газоходов, запорных задвижек и редуктора шаробаробанной мельницы. Провели ежегодный текущий ремонт вагоноопрокидывателя: выполнили осмотр и обслуживание механического и электрического оборудования агрегата, его металлоконструкций и платформ.
Специалисты Партизанской ГРЭС провели средний ремонт первого котла: выполнили замену элементов каркаса, замену пароперегревателя второй ступени и петель потолочного пароперегревателя первой ступени. На втором котле произвели замену водяного экономайзера второй ступени, воздухоподогревателя среднего яруса, газоходов и пылепроводов. На пятом котле заменили воздухоподогреватель второй ступени, частично элементы экранной системы топки. На первой и второй турбинах отремонтирована система парораспределения, осуществлена промывка и очистка маслосистемы. Проведена экспертиза промышленной безопасности дымовой трубы с последующим ремонтом. Работы по ремонту и реконструкции в этом году развернулись на гидротехнических сооружениях станции.
Подготовка дальневосточных тепловых электростанций к зимнему сезону имеет особое значение, ведь именно в этом регионе надежная и эффективная работа энергосистемы является неотъемлемой частью инфраструктурного развития. Высококвалифицированный персонал ТЭЦ тщательно следит за работой оборудования, проводя регулярные технические осмотры.