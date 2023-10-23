Приморские энергопредприятия ДГК к прохождению отопительного сезона готовы

Специалисты Партизанской ГРЭС провели средний ремонт первого котла: выполнили замену элементов каркаса, замену пароперегревателя второй ступени и петель потолочного пароперегревателя первой ступени. На втором котле произвели замену водяного экономайзера второй ступени, воздухоподогревателя среднего яруса, газоходов и пылепроводов. На пятом котле заменили воздухоподогреватель второй ступени, частично элементы экранной системы топки. На первой и второй турбинах отремонтирована система парораспределения, осуществлена промывка и очистка маслосистемы. Проведена экспертиза промышленной безопасности дымовой трубы с последующим ремонтом. Работы по ремонту и реконструкции в этом году развернулись на гидротехнических сооружениях станции.