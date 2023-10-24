Выкинул собаку из окна? Поступок мужчины ошарашил жителей Владивостока

Мужчина выкинул собаку из окна во Владивостоке

Жуткая ситуация произошла на улице Воропаева во Владивостоке. Местный житель вышел на балкон с собакой, и скинул её на землю. О состоянии пса ничего не известно.

Сюжет Полиция