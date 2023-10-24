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Posted 24 октября, 01:57

Published 24 октября, 01:57

Modified 24 октября, 02:02

Updated 24 октября, 02:02

Мужчина выкинул собаку из окна во Владивостоке

Выкинул собаку из окна? Поступок мужчины ошарашил жителей Владивостока

24 октября 2023, 01:57
Фото: 1MI

Мужчина выкинул собаку из окна во Владивостоке

Жуткая ситуация произошла на улице Воропаева во Владивостоке. Местный житель вышел на балкон с собакой, и скинул её на землю. О состоянии пса ничего не известно.
Сюжет
Полиция

Поступок изверга сняли на видео из окна соседнего дома.

«Видели, стояли на балконе, засняли только конец этой печальной истории… Просто вышел на балкон с собакой на руках и кинул ее вниз. На асфальте она вильнула хвостом», — пишет местная жительница.
Видео: novosti_primorye

Пока нет данных о состоянии собаки. Мужчина подошёл, поднял пса и куда-то унес. Выжило ли несчастное животное — авторы видео не знают.

В комментариях надеются, что случаем займутся в полиции и «герою» съемки воздастся по заслугам.

#Происшествия#Приморский край#Владивосток#Новости#Видео#Полиция#Животные
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