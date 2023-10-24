Выкинул собаку из окна? Поступок мужчины ошарашил жителей Владивостока

Posted 24 октября, 01:57
Published 24 октября, 01:57
Modified 24 октября, 02:02
Updated 24 октября, 02:02
Поступок изверга сняли на видео из окна соседнего дома.
«Видели, стояли на балконе, засняли только конец этой печальной истории… Просто вышел на балкон с собакой на руках и кинул ее вниз. На асфальте она вильнула хвостом», — пишет местная жительница.
Пока нет данных о состоянии собаки. Мужчина подошёл, поднял пса и куда-то унес. Выжило ли несчастное животное — авторы видео не знают.
В комментариях надеются, что случаем займутся в полиции и «герою» съемки воздастся по заслугам.