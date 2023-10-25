«Терминал Астафьева» награжден за развитие импортных перевозок

Posted 25 октября, 03:01
Published 25 октября, 03:01
Modified 25 октября, 03:03
Updated 25 октября, 03:03
17 октября во Владивостоке прошла конференция «PRO//Движение.Восток», одной из ключевых тем которой стало повышение эффективности перевозок в пределах имеющихся мощностей железной дороги и портов Дальнего Востока. Руководство РЖД, обсуждая итоги года, отметило роль ведущих логистических компаний региона, стивидоров, портов, контейнерных терминалов. Благодаря компаниям-партнерам в области развития железнодорожной логистики удалось достичь высоких показателей.
Заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Алексей Шило подчеркнул, что конференция прошла в очень продуктивном ключе, компания отметила своих партнеров в нескольких номинациях за достигнутые результаты в развитии железнодорожной инфраструктуры и внедрение новых механизмов работы.
«Дальний Восток сейчас действительно регион опережающего развития, объемы перевозок постоянно растут. И мы с коллегами обсудили проблемы роста, потому что потребность в перевозках сегодня больше, чем инфраструктура может обеспечить. Безусловно, компанией „Российские железные дороги“ сегодня предпринимаются колоссальные меры для того, чтобы эту инфраструктуру быстро расширить. И нам нужно сейчас принимать технологические, оперативные решения, которые можно реализовывать только во взаимодействии с партнерами, с бизнесом. Сегодня мы отметили тех клиентов, которые вносят значительный вклад в улучшение технологии на стыке взаимодействия бизнеса, порта и железной дороги. Ну, например, у нас есть компании, которые вкладывают значительные средства в развитие инфраструктуры общего и не общего пользования для того, чтобы улучшилась маршрутизация, чтобы контейнерные перевозки росли опережающими темпами. Поэтому мы сегодня отметили коллег, которые занимаются строительством ТЛЦ „Артем“, ряд грузоотправителей, которые активно внедряют технологию погрузки контейнеров в полувагоны», — пояснил Алексей Шило.
Зам руководителя РЖД подчеркнул также, что этот механизм позволил в прошлом году снять пиковую нагрузку по стратегическому импорту и, в конечном итоге, на инфраструктуру восточного полигона. То есть полувагоны после выгрузки сыпучих грузов, угля, в первую очередь, следуют дальше на запад страны не в порожнем состоянии, а везут грузы, контейнеры.
Самым надежным бизнес–партнером был назван «Терминал Астафьева» — компания активно осуществляет и развивает вывоз импортных грузов с Дальнего Востока, выполняя поручение Президента РФ. Для этого предприятие использует альтернативный подвижной состав — загружая контейнеры в полувагоны. Совместно с партнерами, компанией «Логопер», порт освоил оперативную погрузку импортных грузов по технологии «море-вагон». Это позволяет оперативно доставлять груз в распределительный центр в Новосибирске для дальнейшей отправки в другие регионы страны.
Председатель Совета директоров ТЛЦ «Сибирский» Александр Кахидзе отметил важную роль порта.
«Терминал Астафьева» — это наш домашний порт, мы являемся самым большим его клиентом, у нас туда ходит одновременно более трех судов, и мы надеемся на дальнейшее увеличение объемов перевозок. Считаем, что это очень перспективный терминал. На сегодняшний день это единственный терминал на Дальнем Востоке, который погрузил прямо с судна контейнеры в полувагоны, что является новейшей технологией для региона, и фактически без хранения на складе, груз уехал на наш терминал в Новосибирске, откуда проследует на конечную станцию в Москву. При этом срок погрузки будет таким же, как на фитинговых платформах, то есть примерно на двое суток быстрее. Большое преимущество Мыса Астафьева — это фактически будет односоставная подача, то есть контейнерный поезд будет загружен непосредственно в порту. Второе, что хотелось бы отметить, «Терминал Астафьева» приступил к реконструкции станции. Мы считаем, что это важнейший шаг для самого порта, для станции, которая сможет обрабатывать полносоставные контейнерные поезда, и, в конечном итоге, это даст экономический эффект, как для самого порта — по увеличению обработки грузов, так и для нас, как операторов — по скорости доставки и отправлению полносоставного контейнерного поезда непосредственно из самого порта», — рассказал Александр Кахидзе.
Заместитель директора АО «Терминал Астафьева» Алексей Плечев пояснил, что порт поддерживает тренд, заданный РЖД, по развитию станций и инфраструктуры за счет клиента, а РЖД — реконструирует подъездные пути к станциям.
«Терминал Астафьева» является активным участником программы по вывозу контейнеров в полувагонах. Мы, как мультимодальный порт сделали модернизацию, закупили новое крановое оборудование, и начали погрузку контейнеров в полувагоны, которые образуются после выгрузки угля, непосредственно в порту. Таким образом, мы идем в тренде с железной дорогой, не занимая дополнительно пропускные и перерабатывающие способности РЖД, а берем весь вагон под сдвоенную операцию — освобождаем из-под угля и грузим сразу контейнеры. Это основной прорывной момент, который мы реализовали в этом году», — рассказал Алексей Плечев.
Для того, чтобы на полную мощность можно было загрузить портовую инфраструктуру, необходимо развивать железные дороги. «Терминал Астафьева» занимается развитием станций примыкания, а РЖД соответственно развивает подходы к этим станциям. В настоящий момент во взаимодействии с РЖД компания приступила к реконструкции станции Мыс Астафьева, Угловая, на подходе — реконструкция станции Находка.
Президент ГК «Аква-Ресурсы» Руслан Кондратов особо подчеркнул, что «Терминал Астафьева» одним из первых включился в реализацию объявленого президентом России Владимиром Путиным Курса на Восток.
«Мы уже проделали большую работу — создали соответствующую инфраструктуру, закупили новое оборудование, запустили передовые технологические процессы. Сейчас мы продолжаем всесторонне модернизировать наше производство, увеличивая грузооборот со странами-партнерами в АТР.
Благодарны партнерам и РЖД за оказанное доверие. Признание порта надежным бизнес-партнером говорит, в первую очередь, о том, что результаты нашей работы эффективно влияют на развитие железнодорожной логистики и в целом на систему транспортировки импортных грузов и экономику Дальнего Востока и России», — подчеркнул Руслан Кондратов.
Отметим, что тенденция к увеличению грузопотока на Дальнем Востоке остается стабильной, ежегодно рост составляет минимум 10 процентов. Разворот на Восток, когда многие партнеры отказались от западных потребителей, дает толчок к еще большему росту грузопотока.
«Сегодня перед нами стоит масса задач. Первое — это развитие инфраструктуры, нам нужно заниматься этим опережающими темпами. Второе — улучшение технологии, здесь есть ряд наработок, проектов, которые будем совместно с клиентами реализовывать, это и маршрутизация, и организация грузовых экспрессов, и ряд других технологий. Из наиболее актуальных на сегодня моментов, это развитие цифровых сервисов, сегодня мы много говорили о том, что нужно переводить в цифру процедуру планирования. Здесь действительно есть точки для совместного роста и взаимодействия», — рассказал Алексей Шило.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что АО «Терминал Астафьева» развивает новое направление контейнерных перевозок. Первый контейнерный поезд отправлен со станции Находка в Москву.