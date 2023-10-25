«Терминал Астафьева» награжден за развитие импортных перевозок

Зам руководителя РЖД подчеркнул также, что этот механизм позволил в прошлом году снять пиковую нагрузку по стратегическому импорту и, в конечном итоге, на инфраструктуру восточного полигона. То есть полувагоны после выгрузки сыпучих грузов, угля, в первую очередь, следуют дальше на запад страны не в порожнем состоянии, а везут грузы, контейнеры.