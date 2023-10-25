Уже около 200 семей решили получить компенсацию за земельный участок во Владивостоке

Между тем, выдача земельных участков для многодетных семей Владивостока тоже продолжается, но не так активно, как хотелось бы и самой администрации, и многодетным семьям. На прошлой неделе прошла уже 73-я по счету жеребьевка — в ней приняли участие четыре семьи. И все четыре стали обладателями земельных участков в разных районах Владивостока. Все номера участков находились в непрозрачной коробке, поэтому никто не знал, какая земля достанется именно ему.