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Posted 24 октября, 23:53

Published 24 октября, 23:53

Modified 24 октября, 23:55

Updated 24 октября, 23:55

Уже около 200 семей решили получить компенсацию за земельный участок во Владивостоке

Уже около 200 семей решили получить компенсацию за земельный участок во Владивостоке

24 октября 2023, 23:53
Фото: 1MI
В администрации Владивостока сообщили, что более 200 многодетных семей подали заявление на предоставление денежной выплаты вместо земельных участков. Общая сумма компенсации составляет 382 тысячи рублей.

Чтобы получить выплату в размере 382 тысячи рублей, многодетным семьям нужно собрать пакет определенных документов. Он обязательно должен включать в себя копии паспортов членов семьи и согласие на обработку персональных данных.
Сейчас все больше людей выбирают именно денежные выплаты вместо земельного участка — эту меру поддержки на сегодняшний день планируют получить более 200 семей.
В управлении муниципальной собственности администрации Владивостока уточнили, что прием заявлений проходит в ежедневном режиме. Чтобы не допустить ошибок, гражданам рекомендуют заранее ознакомиться с постановлением.

Кроме того, они всегда могут обратиться к специалистам управления по телефону и получить необходимую консультацию. Позвонить можно по следующим номерам: 8 (423) 252-73-38, 8 (423) 252-71-90.

Само заявление принимается по адресу Океанский проспект, 15/3. Время работы специалистов: понедельник — четверг с 9:00 до 18:00, пятница — с 9:00 до 16:45, обед с 13:00 до 13:45.

Между тем, выдача земельных участков для многодетных семей Владивостока тоже продолжается, но не так активно, как хотелось бы и самой администрации, и многодетным семьям. На прошлой неделе прошла уже 73-я по счету жеребьевка — в ней приняли участие четыре семьи. И все четыре стали обладателями земельных участков в разных районах Владивостока. Все номера участков находились в непрозрачной коробке, поэтому никто не знал, какая земля достанется именно ему.

Земельные участки семьи могут использовать под индивидуальное жилое строительство.

#Общество#Приморский край#Владивосток#Новости#Наш Город
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