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Updated Вчера, 06:17

Освященная копия Годеновского креста прибудет во Владивосток

Освященная копия Годеновского креста прибудет во Владивосток

26 октября 2023, 06:17
Фото: 1MI
Во Владивосток прибудет Общероссийский миссионерский крестный ход, посвященный 600-летию явления Креста Господня близ села Годеново.

Со 2 сентября по 4 ноября 2023 года, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, совершается уникальный миссионерский крестный ход (0+) с одной из самых известных православных святынь — копией Годеновского креста.

Маршрут крестного хода проходит по 28 городам России и Белоруссии с севера на юг (Мурманск — Севастополь) и с запада на восток (Брест — Владивосток), осеняя таким образом территории государств крестным знамением.

3 ноября в 08:00 в Спасо-Преображенском соборе Владивостока (ул. Светланская, 38) состоится торжественная встреча святыни, участие в которой примут председатель Синодального миссионерского отдела епископ Луковицкий Евфимий, архиереи и духовенство Приморской митрополии, монашествующие и миряне Владивостокской епархии.

Годеновский крест будет доступен для молитвенного поклонения верующих с 08:00 3 ноября до 20:00 4 ноября.

Фото: Предоставлено для "Восток-Медиа"
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#Владивосток#Новости#Севастополь#Спасо-Преображенский собор
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