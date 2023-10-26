Освященная копия Годеновского креста прибудет во Владивосток

Posted Вчера, 06:17
Published Вчера, 06:17
Modified Вчера, 06:17
Updated Вчера, 06:17
Со 2 сентября по 4 ноября 2023 года, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, совершается уникальный миссионерский крестный ход (0+) с одной из самых известных православных святынь — копией Годеновского креста.
Маршрут крестного хода проходит по 28 городам России и Белоруссии с севера на юг (Мурманск — Севастополь) и с запада на восток (Брест — Владивосток), осеняя таким образом территории государств крестным знамением.
3 ноября в 08:00 в Спасо-Преображенском соборе Владивостока (ул. Светланская, 38) состоится торжественная встреча святыни, участие в которой примут председатель Синодального миссионерского отдела епископ Луковицкий Евфимий, архиереи и духовенство Приморской митрополии, монашествующие и миряне Владивостокской епархии.
Годеновский крест будет доступен для молитвенного поклонения верующих с 08:00 3 ноября до 20:00 4 ноября.