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Артёмовцы отметили двойной юбилей города

Артёмовцы отметили двойной юбилей города

27 октября 2023, 03:57
Фото: Пресс-служба Артема
26 октября город Артем отметил двойной юбилей. Прошло ровно 115 лет со дня его основания в 1908 году и 85 лет после присвоения статуса города. В честь значимой даты достойным артемовцам объявили благодарности и вручили Почетные грамоты Губернатора Приморского края.
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Юбилей
«Выражаю искреннюю признательность и благодарность всем тем, кто достойно трудился и трудится на благо нашего города. Уверен, что и в дальнейшем Артем будет развиваться еще более динамично, ставить перед собой амбициозные цели, реализовывать их, потому что в городе живут люди, которые по-настоящему любят свой город», — сказал глава города Вячеслав Квон.
Видео: Пресс-служба Артема

В День города традиционно присваивается звание «Почётный гражданин Артёмовского городского округа». В этом году им стал народный артист РФ, актёр Приморского академического краевого драматического театра имени М. Горького Александр Славский.

Фото: Пресс-служба Артема

Жителей и коллективы, который вносят большой вклад в развитие города, наградили Почётным знаком Артёмовского городского округа. За профессиональные достижения несколько артемовцев получили звания «Лауреат премии года». Впервые прошло награждение юбилейным знаком «85 лет городу Артему» за вклад в развитие города. А родителям, которые назвали сыновей в честь любимого города, торжественно вручили свидетельства о рождении родителям.

С праздником жителей поздравил и губернатор Приморья Олег Кожемяко. Его поздравительную речь зачитали со сцены.

Видео: Пресс-служба Артема

Также на городском собрании были вручены награды и объявлены благодарности от Законодательного Собрания Приморского края. Депутат Государственной Думы Российской Федерации Владимир Новиков обратился к землякам с видеопоздравлением, а зампред правительства Приморского края Антон Волошко вручил главе Артемовского городского округа Приветственный адрес, а достойным артемовцам — объявил благодарности и вручил Почетные грамоты Губернатора Приморского края.

Видео: Пресс-служба Артема
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