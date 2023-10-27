Артёмовцы отметили двойной юбилей города

Жителей и коллективы, который вносят большой вклад в развитие города, наградили Почётным знаком Артёмовского городского округа. За профессиональные достижения несколько артемовцев получили звания «Лауреат премии года». Впервые прошло награждение юбилейным знаком «85 лет городу Артему» за вклад в развитие города. А родителям, которые назвали сыновей в честь любимого города, торжественно вручили свидетельства о рождении родителям.