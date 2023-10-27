Артёмовцы отметили двойной юбилей города

Posted Сегодня, 03:57
Published Сегодня, 03:57
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Updated Сегодня, 03:59
«Выражаю искреннюю признательность и благодарность всем тем, кто достойно трудился и трудится на благо нашего города. Уверен, что и в дальнейшем Артем будет развиваться еще более динамично, ставить перед собой амбициозные цели, реализовывать их, потому что в городе живут люди, которые по-настоящему любят свой город», — сказал глава города Вячеслав Квон.
В День города традиционно присваивается звание «Почётный гражданин Артёмовского городского округа». В этом году им стал народный артист РФ, актёр Приморского академического краевого драматического театра имени М. Горького Александр Славский.
Жителей и коллективы, который вносят большой вклад в развитие города, наградили Почётным знаком Артёмовского городского округа. За профессиональные достижения несколько артемовцев получили звания «Лауреат премии года». Впервые прошло награждение юбилейным знаком «85 лет городу Артему» за вклад в развитие города. А родителям, которые назвали сыновей в честь любимого города, торжественно вручили свидетельства о рождении родителям.
С праздником жителей поздравил и губернатор Приморья Олег Кожемяко. Его поздравительную речь зачитали со сцены.
Также на городском собрании были вручены награды и объявлены благодарности от Законодательного Собрания Приморского края. Депутат Государственной Думы Российской Федерации Владимир Новиков обратился к землякам с видеопоздравлением, а зампред правительства Приморского края Антон Волошко вручил главе Артемовского городского округа Приветственный адрес, а достойным артемовцам — объявил благодарности и вручил Почетные грамоты Губернатора Приморского края.