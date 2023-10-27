ТОП-7 вопросов о выплатах вместо земельных участков многодетным семьям Владивостока

Уточнить информацию можно по телефонам управления муниципальной собственности 8 (423) 252-73-36, 8 (423) 252-71-90. Позвонить можно по следующем графику: пн.-чт. с 09:30 до 13:00 и с 13:45 до 17:00, пт. с 09:30 до 13:00 и с 13:45 до 16:00.