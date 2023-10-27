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ТОП-7 вопросов о выплатах вместо выдачи земли многодетным семьям Владивостока

ТОП-7 вопросов о выплатах вместо земельных участков многодетным семьям Владивостока

27 октября 2023, 00:20
Фото: vlc.ru

ТОП-7 вопросов о выплатах вместо выдачи земли многодетным семьям Владивостока

С июля 2023 года многодетные семьи Владивостока, которые претендуют на получение земельного участка в соответствии с краевым законом №837-КЗ, теперь могут получить вместо него денежную выплату. На данный момент ее предоставили уже 75-ти семьям города.

Кому доступна выплата?

Выплату могут оформить семьи, включенные в реестр для бесплатного предоставления земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, которым по истечении 180 дней со дня включения в реестр не предоставили земельный участок.

Каков размер выплаты?

Размер денежной выплаты во Владивостоке составляет 382 тысячи рублей. Он утвержден решением городской думой.

В случае получения выплаты исключается ли семья из реестра для предоставления земельных участков?

Да, после получения выплаты право на предоставление земельного участка считается реализованным.

На что можно использовать денежные средства?

Денежные средства можно использовать для погашения основного долга и процентов по ипотечному кредиту, уплаты первоначального взноса, приобретения квартиры или земельного участка.

Как оформить выплату?

Чтобы получить выплату, нужно подать заявление с приложением пакета документов. К заявлению необходимо приложить копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов семьи, а также согласия на обработку персональных данных. Ознакомиться подробно со списком документов можно в постановлении администрации города Владивостока от 27.06.2023 №1613 по ссылке.

Где принимают документы?

Документы принимают в едином окне администрации города на Океанском проспекте, 15/3. Время приема документов: пн.-чт. с 09:30 до 13:00 и с 13:45 до 17:00, пт. с 09:30 до 13:00 и с 13:45 до 16:00.

Куда обратиться за помощью для консультации?

Уточнить информацию можно по телефонам управления муниципальной собственности 8 (423) 252-73-36, 8 (423) 252-71-90. Позвонить можно по следующем графику: пн.-чт. с 09:30 до 13:00 и с 13:45 до 17:00, пт. с 09:30 до 13:00 и с 13:45 до 16:00.

#Общество#Приморский край#Владивосток#Новости#Наш Город
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