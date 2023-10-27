ТОП-7 вопросов о выплатах вместо земельных участков многодетным семьям Владивостока

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Выплату могут оформить семьи, включенные в реестр для бесплатного предоставления земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, которым по истечении 180 дней со дня включения в реестр не предоставили земельный участок.
Размер денежной выплаты во Владивостоке составляет 382 тысячи рублей. Он утвержден решением городской думой.
Да, после получения выплаты право на предоставление земельного участка считается реализованным.
Денежные средства можно использовать для погашения основного долга и процентов по ипотечному кредиту, уплаты первоначального взноса, приобретения квартиры или земельного участка.
Чтобы получить выплату, нужно подать заявление с приложением пакета документов. К заявлению необходимо приложить копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов семьи, а также согласия на обработку персональных данных. Ознакомиться подробно со списком документов можно в постановлении администрации города Владивостока от 27.06.2023 №1613 по ссылке.
Документы принимают в едином окне администрации города на Океанском проспекте, 15/3. Время приема документов: пн.-чт. с 09:30 до 13:00 и с 13:45 до 17:00, пт. с 09:30 до 13:00 и с 13:45 до 16:00.
Уточнить информацию можно по телефонам управления муниципальной собственности 8 (423) 252-73-36, 8 (423) 252-71-90. Позвонить можно по следующем графику: пн.-чт. с 09:30 до 13:00 и с 13:45 до 17:00, пт. с 09:30 до 13:00 и с 13:45 до 16:00.