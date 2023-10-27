Жители микрорайона Лесной в Артеме дождались новой дороги

На ремонтные работы было потрачено 58 млн рублей. В Лесном заасфальтировали дорогу, сделали тротуары и освещение, оборудовали водоотвод. Протяжённость отремонтированной дороги составляет 1,9 км. Вскоре здесь появится разметка. Ремонт выполнила подрядная организация ООО «Строймост ДВ». В настоящее время участок находится на стадии приёмки. Подрядчик принимает замечания от заказчика и местных жителей, чтобы устранить недостатки уже в ближайшее время.