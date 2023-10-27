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В Артеме капитально отремонтировали дорогу в микрорайоне Лесной

Жители микрорайона Лесной в Артеме дождались новой дороги

27 октября 2023, 02:02
Фото: пресс-служба администрации Артема

В Артеме капитально отремонтировали дорогу в микрорайоне Лесной

В октябре 2023 года завершились работы по капитальному ремонту автомобильной дороги на улице Давида Шлемова. Отремонтировать ее просили местные жители.

На ремонтные работы было потрачено 58 млн рублей. В Лесном заасфальтировали дорогу, сделали тротуары и освещение, оборудовали водоотвод. Протяжённость отремонтированной дороги составляет 1,9 км. Вскоре здесь появится разметка. Ремонт выполнила подрядная организация ООО «Строймост ДВ». В настоящее время участок находится на стадии приёмки. Подрядчик принимает замечания от заказчика и местных жителей, чтобы устранить недостатки уже в ближайшее время.

Оценил качество работ и глава Артемовского городского округа Вячеслав Квон. Он вместе с местными жителями прошелся по отремонтированному участку и выслушал их отзывы об объекте. Квон отметил, что для населения микрорайона вопрос строительства дороги был очень важен.

— Раньше здесь были пыль, ямы, грязь. Это доставляло неудобства, — объяснил он. — А сейчас, мне кажется, вполне комфортно.

По мнению главы округа, новая дорога прослужит долго. По ней не ездят большегрузные автомобили. Объектом пользуются, в основном, жители Лесного. Для их удобства дорогу закольцевали. Квон отметил, что во время ремонтных работ население осуществляло общественный контроль и давало обратную связь.

— Отмечу, что в этом микрорайоне проживают очень инициативные и активные жители, которые создали ТОС и планируют дальше самостоятельно благоустраивать свой район, — добавил Вячеслав Квон в своем Telegram-канале.

Дороги в Артеме приводят в порядок за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов. Как ранее говорил губернатор Приморья Олег Кожемяко, транспорт и дорожное строительство являются одними из основных векторов развития региона.

#Приморье#Приморский край#Дальний Восток#Транспорт#Новости#Видео#Россия#Капитальный ремонт#Артём#Вячеслав Квон#ТОС#Артем#Микрорайон
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