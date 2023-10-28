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Posted 28 октября, 06:47

Published 28 октября, 06:47

Modified 29 октября, 12:55

Updated 29 октября, 12:55

85-летие отмечает город Артём в Приморском крае

С 85-летием поздравил Артём и его горожан глава города Вячеслав Квон

28 октября 2023, 06:47
Фото: 1MI

85-летие отмечает город Артём в Приморском крае

С 85-летним юбилеем родного и горячо любимого города поздравил жителей Артёма его глава Вячеслав Квон.
Сюжет
Юбилей

Сегодня город шахтёров и авиаторов отмечает прекрасный юбилей — и глава администрации Артёмовского городского округа Вячеслав Квон поздравил земляков с этим знаменательным событием.

Дорогие друзья!
Сегодня Артем отмечает свой юбилей — 85 лет со дня присвоения ему статуса города.
Еще один год вписан в его историю. Праздник объединяет всех, кто когда-то родился и вырос здесь, кто сейчас живет и работает в Артеме.
В сердце каждого жителя Артем занимает особое место. У каждого из нас есть любимые и дорогие места, связанные с чем-то личным, с событиями из собственной жизни. Но все вплетено в общую судьбу Артема. И главное сегодня для нас — отдать дань уважения людям, которые его построили, которые помогают городу расти и сейчас.
Благодаря ежедневному труду артемовцев город меняется на глазах, становятся уютными улицы и парки, в целом город обретает иной, современный вид. При этом артемовцы все активнее участвуют в решении вопросов городского значения, сами выбирают территории для благоустройства, определяют, как будут выглядеть дворы.
Совместными усилиями, шаг за шагом, в жизнь воплощаются наши общие планы.
Мы намеренны и дальше делать все необходимое для устойчивого развития Артемовского городского округа, при поддержке жителей участвовать в региональных программах для реализации перспективных проектов артемовцев.
Будем продолжать начатые позитивные изменения. Ведь Артем — это город для людей и город для воплощения идей, город хороших историй.
Жизнь города — это наша с вами жизнь. Желаю артемовцам доброго здоровья, благополучия, мира и любви. Пусть развивается и хорошеет наш город, открывая новые страницы в своей истории. Пусть будут счастливы его жители!
С праздником, артемовцы!

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что в Артёме прошли игры КВН на кубок главы города.

#Общество#Приморье#Приморский край#Новости#Юбилей#Артём#Вячеслав Квон
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