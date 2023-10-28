Взвешивать фуры в Приморье будут в тестовом режиме

Posted 28 октября, 05:58
Published 28 октября, 05:58
Modified 29 октября, 12:54
Updated 29 октября, 12:54
— Работать в таком режиме комплексы будут до середины декабря 2023 года, — сообщили в пресс-службе правительства Приморского края. — Это значит, что штрафы нарушителям пока выписываться не будут. Причина — в необходимости дополнительной технической проверки системы. В частности — в обмене данных с системой «Паутина». Поскольку корректировка затребует времени, было принято решение продлить работу комплексов в режиме теста — до 15 декабря.
Напомним, в Приморье установлено восемь рубежей весогабаритного контроля — смотри фото.