Взвешивать фуры в Приморье будут в тестовом режиме

Весогабаритный контроль на дорогах запустили в Приморском крае

Работу в тестовом режиме продолжат все восемь комплексов весогабаритного контроля в Приморском крае. Напомним, проект по их строительству реализовало «Цифровое Приморье» совместно с правительством региона.

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