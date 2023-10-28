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Posted 28 октября, 05:58

Published 28 октября, 05:58

Modified 29 октября, 12:54

Updated 29 октября, 12:54

Весогабаритный контроль на дорогах запустили в Приморском крае

Взвешивать фуры в Приморье будут в тестовом режиме

28 октября 2023, 05:58
Фото: 1MI

Весогабаритный контроль на дорогах запустили в Приморском крае

Работу в тестовом режиме продолжат все восемь комплексов весогабаритного контроля в Приморском крае. Напомним, проект по их строительству реализовало «Цифровое Приморье» совместно с правительством региона.
— Работать в таком режиме комплексы будут до середины декабря 2023 года, — сообщили в пресс-службе правительства Приморского края. — Это значит, что штрафы нарушителям пока выписываться не будут. Причина — в необходимости дополнительной технической проверки системы. В частности — в обмене данных с системой «Паутина». Поскольку корректировка затребует времени, было принято решение продлить работу комплексов в режиме теста — до 15 декабря.

Напомним, в Приморье установлено восемь рубежей весогабаритного контроля — смотри фото.

#Приморье#Приморский край#Владивосток#Новости#Цифровые технологии
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