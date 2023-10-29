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Олег Кожемяко передал новобранцам «Тигра» новое спецоборудование

Губернатор Приморья передал бойцам «Тигра» средства для разведки и связи

29 октября 2023, 00:59
Фото: kozhemiakoofficial

Олег Кожемяко передал новобранцам «Тигра» новое спецоборудование

Глава региона лично наведался на один из полигонов Тихоокеанского флота, где прямо сейчас подготовку проходят новобранцы батальона. Олег Кожемяко передал бойцам новые рации и беспилотники.
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Губернатор обратился к новоиспечённым добровольцам с напутственным словом и пожелал успехов. Олег Кожемяко также отметил, что батальон «Тигр» на протяжении долгого времени чётко выполняет поставленные задачи по защите интересов Родины, зарекомендовав себя в качестве одного из лучших батальонов в составе Министерства обороны России.

«Это одна большая, дружная семья, в которую вы вливаетесь и с гордостью будете носить звание бойца „Тигра“», — добавил губернатор Приморского края.
#Приморье#Связь#Владивосток#Техника#Беспилотники#Тигр#Тихоокеанский флот#Новобранцы#Добровольцы
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