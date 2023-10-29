Губернатор Приморья передал бойцам «Тигра» средства для разведки и связи

Губернатор обратился к новоиспечённым добровольцам с напутственным словом и пожелал успехов. Олег Кожемяко также отметил, что батальон «Тигр» на протяжении долгого времени чётко выполняет поставленные задачи по защите интересов Родины, зарекомендовав себя в качестве одного из лучших батальонов в составе Министерства обороны России.