Губернатор Приморья передал бойцам «Тигра» средства для разведки и связи

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Published Сегодня, 00:59
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Updated Сегодня, 12:56
Губернатор обратился к новоиспечённым добровольцам с напутственным словом и пожелал успехов. Олег Кожемяко также отметил, что батальон «Тигр» на протяжении долгого времени чётко выполняет поставленные задачи по защите интересов Родины, зарекомендовав себя в качестве одного из лучших батальонов в составе Министерства обороны России.
«Это одна большая, дружная семья, в которую вы вливаетесь и с гордостью будете носить звание бойца „Тигра“», — добавил губернатор Приморского края.