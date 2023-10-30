Константин Шестаков: Владивосток спокойно входит в отопительный сезон — видео

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, на данный момент 91 процент жилого фонда столицы ДФО подключён к теплу. Это 3031 многоквартирный дом из 3343.
Глава Владивостока Константин Шестаков в своём официальном telegram-канале большое внимание уделил вопросам отопительного сезона и запуска тепла в дома и социальные объекты. Он подчеркнул, что запущены и работают все 94 котельные города.
— Островные территории краевого центра и село Береговое на Песчаном обеспечены дровами и углём в полном объёме, — сказал глава Владивостока. — Важно отметить, что уже завершены все производимые ранее работы по ремонту тепловых сетей, проведена опрессовка после ремонта, тепло пошло в дома.
Глава города назвал точное количество порывов на теплосетях — после запуска тепла — на сегодняшний день (напомним, процесс находится под его личным контролем). Всего порывов 35. 19 аварийных бригад работают над их устранением — и в первую очередь там, где речь идёт о крупных узлах. В частности, это улицы Кирова и Енисейская. Здесь работы завершат до конца дня.
Школы, детские сады, больницы, поликлиники и другие социальные объекты начали получать тепло первыми и на сегодня подключены в полном объёме. Тепла нет только в трёх медучреждениях и четырёх детсадах. Причина — порывы на теплотрассах, здесь ремонт ведётся оперативно и быстро, к концу дня тепло будет подано. Пока что в детских садах тепло в помещениях обеспечивают обогреватели.
Отметим, что около сотни домов, в которых управление осуществляют ТСЖ и ЖСК, приняли решение о начале отопительного сезона с 1 ноября. Носитель в дома подан, теперь в первый день последнего месяца осени специалисты ТСЖ и ЖСК должны заполнить внутридомовые коммуникации.