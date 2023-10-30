Константин Шестаков: Владивосток спокойно входит в отопительный сезон — видео

Глава города назвал точное количество порывов на теплосетях — после запуска тепла — на сегодняшний день (напомним, процесс находится под его личным контролем). Всего порывов 35. 19 аварийных бригад работают над их устранением — и в первую очередь там, где речь идёт о крупных узлах. В частности, это улицы Кирова и Енисейская. Здесь работы завершат до конца дня.