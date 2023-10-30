zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:08

Published Сегодня, 06:08

Modified Сегодня, 06:10

Updated Сегодня, 06:10

Во Владивостоке начался отопительный сезон — подключен 91% жилого фонда

Константин Шестаков: Владивосток спокойно входит в отопительный сезон — видео

30 октября 2023, 06:08
Фото: shestakovblog

Во Владивостоке начался отопительный сезон — подключен 91% жилого фонда

Владивосток входит в отопительный сезон, как это и положено, — по графику, спокойно, методично. Все работы находятся под контролем у главы города Константина Шестакова.

Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, на данный момент 91 процент жилого фонда столицы ДФО подключён к теплу. Это 3031 многоквартирный дом из 3343.

Глава Владивостока Константин Шестаков в своём официальном telegram-канале большое внимание уделил вопросам отопительного сезона и запуска тепла в дома и социальные объекты. Он подчеркнул, что запущены и работают все 94 котельные города.

— Островные территории краевого центра и село Береговое на Песчаном обеспечены дровами и углём в полном объёме, — сказал глава Владивостока. — Важно отметить, что уже завершены все производимые ранее работы по ремонту тепловых сетей, проведена опрессовка после ремонта, тепло пошло в дома.

Глава города назвал точное количество порывов на теплосетях — после запуска тепла — на сегодняшний день (напомним, процесс находится под его личным контролем). Всего порывов 35. 19 аварийных бригад работают над их устранением — и в первую очередь там, где речь идёт о крупных узлах. В частности, это улицы Кирова и Енисейская. Здесь работы завершат до конца дня.

Видео: shestakovblog

Школы, детские сады, больницы, поликлиники и другие социальные объекты начали получать тепло первыми и на сегодня подключены в полном объёме. Тепла нет только в трёх медучреждениях и четырёх детсадах. Причина — порывы на теплотрассах, здесь ремонт ведётся оперативно и быстро, к концу дня тепло будет подано. Пока что в детских садах тепло в помещениях обеспечивают обогреватели.

Отметим, что около сотни домов, в которых управление осуществляют ТСЖ и ЖСК, приняли решение о начале отопительного сезона с 1 ноября. Носитель в дома подан, теперь в первый день последнего месяца осени специалисты ТСЖ и ЖСК должны заполнить внутридомовые коммуникации.

#Общество#Приморский край#Дальний Восток#Владивосток#Новости#Видео#Отопительный сезон#Константин Шестаков#Наш Город
Подпишитесь
Словно летом: эксперт уточнил прогноз на ближайшие сутки в Приморье
25 сентября, 08:21
В 15 минутах ходьбы: инфраструктуру обновят в рамках мастер-плана Владивостока
21 сентября, 05:47
Мэр Владивостока Константин Шестаков поздравил горожан с Днём тигра
24 сентября, 05:24
«Новый» исторический центр появится во Владивостоке — мастер-план
21 сентября, 04:53
В большое будущее: мастер-план станет стратегией развития Большого Владивостока
20 сентября, 23:01
«Объявлен выговор» — мэр Владивостока наказал подрядчиков мемориала воинам СВО
20 сентября, 08:53