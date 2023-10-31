Беглый олигарх может помешать реновации крупного района Владивостока?

Вот-вот в самом сердце дальневосточной столицы под снос, наконец, могут пойти неприглядные частные постройки около «Дальпресса». Но пойдут ли? Кажется, вопрос, на который сейчас нет однозначного ответа.

Раз, два, три, строить «Дальпресс» будешь ты Лачуги под сносом, новостройки под носом Кому земля, а кому участок под застройку Поздно, Поздняков

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