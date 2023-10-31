Беглый олигарх может помешать реновации крупного района Владивостока?

Posted Вчера, 22:39
Published Вчера, 22:39
Modified Вчера, 22:39
Updated Вчера, 22:39
На днях администрация Владивостока опубликовала проект планировки межевания и территории частного сектора в районе «Дальпресса». Этот участок столицы ДФО, бесспорно, давно пора либо прикрыть махровым полотенцем, либо облагородить: старые частные постройки на неухоженной территории город не молодят.
Слухи о реновации «Дальпресса» ходили давно, а вот реальные действия в этом направлении стали видны лишь летом 2020 года, когда мэрия решила сделать этот участок зоной комплексного развития. Спустя два года — в 2022-м — администрация выставила территорию на торги.
Победу одержал застройщик ООО «Ареал-Девелопмент» (в девичестве — «Ареал-Недвижимость»), который получил право проведения рыночной оценки недвижимости в районе с возможностью её выкупа в будущем.
Сейчас компания находится на этапе «черчения» границ участков так называемой реновации и согласования их с мэрией. И обстоятельства намекают на то, что как будто бы всё уже согласовано.
Согласно опубликованному администрацией Владивостока проекту, ООО «Ареал-Девелопмент» планирует взяться за участок площадью 2,23 га. Из них 1,81 — зона застройки многоэтажными многоквартирными домами.
Ожидается, что население района после реновации составит минимум 1133 человека. Все они должны будут грамотно разместиться на 45 тысячах 323 квадратных метрах жилья «бизнес-класса».
Сколько точно домов может появиться в районе и каких — на данный момент неизвестно. Но то, что это будут высотки, сомнений нет: разрешённая максимальная этажность на участке — 30 этажей, минимальная — 2.
Застройщик пока обещает возвести парковку на 446 машиномест и детский сад на 90 малышей в границах будущего квартала.
Звучит как достойная альтернатива дебрям в центре дальневосточной столицы. Всяко лучше чем два с половиной жилых дома, старые сараи и огороды.
Но было бы всё так просто. Границы на листах А4 начертить — всё равно, что размяться, ещё ведь нужно всю эту землю выкупить.
Сейчас, согласно документам, на территории между проспектом Красного Знамени и улицей Комсомольская всего 31 участок. Большинство из них — жилые частные дома, магазины да огороды, принадлежащие совершенно разным собственникам.
Так один из участков по улице Красного Знамени, 5 (пожалуй, самый большой) находится в руках ООО СЗ «Первореченский». По данным базы СПАРК-Интерфакс, организация принадлежит группе компаний «Эскадра» известного приморского олигарха Бориса Позднякова, который ещё в апреле 2023 года был заочно заключён под стражу по делу о мошенничестве и объявлен в международный розыск.
Территория там немаленькая — 3594 квадратных метра. Все они предназначены под многоэтажную жилую застройку, которую, вполне вероятно, Поздняков и Ко планировали начать до скорого отъезда «строительного барона» за пределы Родины.
Стоит отметить, что ещё до «Ареал-Девелопмент» поздняковский «Первореченский», как будто бы, медленно и самостоятельно пытался завладеть упомянутой территорией.
В 2020 году у застройщика, согласно данным базы СПАРК-Интерфакс, на «Дальпрессе» было 1156 квадратов на Рюриковской и 1383 квадрата на Комсомольской, но уже через год «Эскадра» «докупила» земли, объединив всё в один большой участок.
Представить обстоятельства, при которых «строительный барон» Борис Поздняков готов «подарить» конкурентам ценную во всех смыслах землю по рыночной стоимости — достаточно трудно. Даже учитывая его геолокацию и «статус» на Родине.
И если владельцы чахлых лачуг будут только рады перебраться в условия получше, то компания, словно готовая застроить каждый свободный угол, вряд ли будет согласна «дать заднюю» ради какого-то там развития города.
Но взяться за реновацию «Дальпресса» у «Эскадры», как бы кому не хотелось, всё же не выйдет. Как минимум потому, что «Ареал-Девелопмент» и администрация уже зашли достаточно далеко. Вряд ли застройщик, успевший потратить неприличную сумму, опустит руки и сдастся без боя.
А пока всем владивостокцам остаётся только сидеть, наблюдать и ждать. Ждать, когда из центра их любимого города, наконец, исчезнут хибары.