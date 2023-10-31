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Posted Вчера, 22:39

Published Вчера, 22:39

Modified Вчера, 22:39

Updated Вчера, 22:39

Беглый олигарх может помешать реновации крупного района Владивостока?

Беглый олигарх может помешать реновации крупного района Владивостока?

30 октября 2023, 22:39
Вот-вот в самом сердце дальневосточной столицы под снос, наконец, могут пойти неприглядные частные постройки около «Дальпресса». Но пойдут ли? Кажется, вопрос, на который сейчас нет однозначного ответа.

На днях администрация Владивостока опубликовала проект планировки межевания и территории частного сектора в районе «Дальпресса». Этот участок столицы ДФО, бесспорно, давно пора либо прикрыть махровым полотенцем, либо облагородить: старые частные постройки на неухоженной территории город не молодят.

Раз, два, три, строить «Дальпресс» будешь ты

Слухи о реновации «Дальпресса» ходили давно, а вот реальные действия в этом направлении стали видны лишь летом 2020 года, когда мэрия решила сделать этот участок зоной комплексного развития. Спустя два года — в 2022-м — администрация выставила территорию на торги.

Победу одержал застройщик ООО «Ареал-Девелопмент» (в девичестве — «Ареал-Недвижимость»), который получил право проведения рыночной оценки недвижимости в районе с возможностью её выкупа в будущем.

Сейчас компания находится на этапе «черчения» границ участков так называемой реновации и согласования их с мэрией. И обстоятельства намекают на то, что как будто бы всё уже согласовано.

Примерные границы территории реновации в районе "Дальпресса"Примерные границы территории реновации в районе "Дальпресса"
Примерные границы территории реновации в районе "Дальпресса"
Фото: 2Гис

Лачуги под сносом, новостройки под носом

Согласно опубликованному администрацией Владивостока проекту, ООО «Ареал-Девелопмент» планирует взяться за участок площадью 2,23 га. Из них 1,81 — зона застройки многоэтажными многоквартирными домами.

Ожидается, что население района после реновации составит минимум 1133 человека. Все они должны будут грамотно разместиться на 45 тысячах 323 квадратных метрах жилья «бизнес-класса».

Сколько точно домов может появиться в районе и каких — на данный момент неизвестно. Но то, что это будут высотки, сомнений нет: разрешённая максимальная этажность на участке — 30 этажей, минимальная — 2.

Застройщик пока обещает возвести парковку на 446 машиномест и детский сад на 90 малышей в границах будущего квартала.

Звучит как достойная альтернатива дебрям в центре дальневосточной столицы. Всяко лучше чем два с половиной жилых дома, старые сараи и огороды.

Но было бы всё так просто. Границы на листах А4 начертить — всё равно, что размяться, ещё ведь нужно всю эту землю выкупить.

Фото: vlc.ru

Кому земля, а кому участок под застройку

Сейчас, согласно документам, на территории между проспектом Красного Знамени и улицей Комсомольская всего 31 участок. Большинство из них — жилые частные дома, магазины да огороды, принадлежащие совершенно разным собственникам.

Так один из участков по улице Красного Знамени, 5 (пожалуй, самый большой) находится в руках ООО СЗ «Первореченский». По данным базы СПАРК-Интерфакс, организация принадлежит группе компаний «Эскадра» известного приморского олигарха Бориса Позднякова, который ещё в апреле 2023 года был заочно заключён под стражу по делу о мошенничестве и объявлен в международный розыск.

Фото: СПАРК-Интерфакс

Территория там немаленькая — 3594 квадратных метра. Все они предназначены под многоэтажную жилую застройку, которую, вполне вероятно, Поздняков и Ко планировали начать до скорого отъезда «строительного барона» за пределы Родины.

Стоит отметить, что ещё до «Ареал-Девелопмент» поздняковский «Первореченский», как будто бы, медленно и самостоятельно пытался завладеть упомянутой территорией.

В 2020 году у застройщика, согласно данным базы СПАРК-Интерфакс, на «Дальпрессе» было 1156 квадратов на Рюриковской и 1383 квадрата на Комсомольской, но уже через год «Эскадра» «докупила» земли, объединив всё в один большой участок.

Фото: СПАРК-Интерфакс

Поздно, Поздняков

Представить обстоятельства, при которых «строительный барон» Борис Поздняков готов «подарить» конкурентам ценную во всех смыслах землю по рыночной стоимости — достаточно трудно. Даже учитывая его геолокацию и «статус» на Родине.

И если владельцы чахлых лачуг будут только рады перебраться в условия получше, то компания, словно готовая застроить каждый свободный угол, вряд ли будет согласна «дать заднюю» ради какого-то там развития города.

Но взяться за реновацию «Дальпресса» у «Эскадры», как бы кому не хотелось, всё же не выйдет. Как минимум потому, что «Ареал-Девелопмент» и администрация уже зашли достаточно далеко. Вряд ли застройщик, успевший потратить неприличную сумму, опустит руки и сдастся без боя.

А пока всем владивостокцам остаётся только сидеть, наблюдать и ждать. Ждать, когда из центра их любимого города, наконец, исчезнут хибары.

#Владивосток#Строительство#Спецпроекты#Мошенничество#Россия#Реновация
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