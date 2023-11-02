«Аква-Ресурсы» станут мощнее

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Тем самым Группа Компаний «Аква-Ресурсы» продолжает системную работу по обновлению кранового парка для обеспечения безостановочной обработки любого типа грузов.
Два крана были доставлены из Санкт-Петербурга на атомном лихтеровозе «Севморпуть» по Северному морскому пути. И одновременно собраны на причалах в Находке и Владивостоке. В настоящий момент краны прошли динамические и статистические испытания с весом 155 тонн для получения заключения Ростехнадзора.
«Одновременная сборка двух кранов добавила сложности в процесс монтажа, но благодаря тщательной предварительной подготовке, сами работы проходили без замечаний. В Находке новый кран смонтировали с помощью еще одного приобретенного гусеничного крана LR 1300. Во Владивостоке — с помощью плавкрана, что добавило сложности при монтаже самых габаритных частей — 72-тонной балки, 67-тонного машинного отделения. Приходилось учитывать даже дифферент плавкрана от волны проходящих в бухте Золотой рог судов, потому что зазоры при сборке деталей составляли несколько миллиметров. Получилась по-настоящему ювелирная работа, которой мы гордимся», — сообщил заместитель генерального директора по развитию АО «Терминал Астафьева» Алексей Дроздов.
Новые краны LPS 420 E будут задействованы на перегрузке контейнеров. Их производительность позволяет работать со скоростью до 30 циклов в час. Краны идеально подходят для обслуживания судов вплоть до класса post-Panamax. Все основные рабочие движения крана, такие как изменение вылета стрелы, подъем и опускание грузов, поворот и передвижение осуществляются с помощью электроприводов. Это значительно снижает уровень шума и напрямую влияет на экологичность производственных процессов предприятий Группы Компаний «Аква-Ресурсы».
Регулярное приобретение новой техники, особенно для кранового парка, — это принципиальная позиция Группы Компаний «Аква-Ресурсы». Использовать в производстве самое современное и экологичное оборудование для улучшения производственных процессов порта является первостепенной задачей, поставленной руководством предприятий. Первым, в марте 2022 года, свою работу на причале АО «Терминал Астафьева» начал портальный кран LPS 280, затем аналогичный мобильный кран появился в АО «Далькомхолод».