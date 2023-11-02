«Аква-Ресурсы» станут мощнее

Новые краны LPS 420 E будут задействованы на перегрузке контейнеров. Их производительность позволяет работать со скоростью до 30 циклов в час. Краны идеально подходят для обслуживания судов вплоть до класса post-Panamax. Все основные рабочие движения крана, такие как изменение вылета стрелы, подъем и опускание грузов, поворот и передвижение осуществляются с помощью электроприводов. Это значительно снижает уровень шума и напрямую влияет на экологичность производственных процессов предприятий Группы Компаний «Аква-Ресурсы».