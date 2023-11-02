Что произойдёт в Приморье 6 ноября — сообщение о штормовом от Бориса Кубая

Posted Сегодня, 02:21
Published Сегодня, 02:21
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
«В течение дня 6 ноября циклон будет перемещаться в северо-восточном направлении вдоль побережья Приморья, унося интенсивные дожди вместе с собой, а ему в тыл, с северо-запада, начнет поступать холодная воздушная масса с вторичными атмосферными фронтами», — сообщил глава Примгидромета.
Также Борис Кубай отметил, что вместе с приходом циклона наступит период похолодания. Кроме того, по всему краю пройдёт снег различной степени интенсивности, а также метель и гололёдные явления.
В центральных районах снег продолжится в том числе 7 ноября, но уже к ночи должен прекратиться.
Ранее «Восток-Медиа» писало о штормовом предупреждении в Приморье.