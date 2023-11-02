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Published Сегодня, 02:21

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Updated Сегодня, 05:08

Что произойдёт в Приморье 6 ноября — сообщение о штормовом от Бориса Кубая

Что произойдёт в Приморье 6 ноября — сообщение о штормовом от Бориса Кубая

2 ноября 2023, 02:21
Глава Примгидромета Борис Кубай прокомментировал распространение штормового предупреждения в Приморье 6–7 ноября. Он рассказал, что именно будет происходить в Приморье в эти дни.
Сюжет
Циклон
«В течение дня 6 ноября циклон будет перемещаться в северо-восточном направлении вдоль побережья Приморья, унося интенсивные дожди вместе с собой, а ему в тыл, с северо-запада, начнет поступать холодная воздушная масса с вторичными атмосферными фронтами», — сообщил глава Примгидромета.

Также Борис Кубай отметил, что вместе с приходом циклона наступит период похолодания. Кроме того, по всему краю пройдёт снег различной степени интенсивности, а также метель и гололёдные явления.

В центральных районах снег продолжится в том числе 7 ноября, но уже к ночи должен прекратиться.

Ранее «Восток-Медиа» писало о штормовом предупреждении в Приморье.

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