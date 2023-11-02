ННК приняла на себя всю нагрузку по обеспечению автолюбителей Приморья топливом

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Повышенный спрос на высококачественные нефтепродукты производства Хабаровского НПЗ в первую очередь связан с проверенным годами качеством отпускаемого топлива и социально-ответственной ценовой политикой компании. Так, стоимость нефтепродуктов на АЗС ННК меньше, чем у независимых операторов по некоторым видам топлива на 5-10 рублей за литр.
Несмотря на ажиотаж, АЗС ННК успешно справляются со сверхнагрузкой. В Компании заявили, что ННК-Приморнефтепродукт всегда готов к подобным ситуациям. В данный момент на линию выведены более 30 бензовозов, а запасы топлива на нефтебазах и АЗС поддерживаются на необходимом для бесперебойного обеспечения региона топливом уровне. Информация о дефиците нефтепродуктов на АЗС ННК является недостоверной.