ННК приняла на себя всю нагрузку по обеспечению автолюбителей Приморья топливом

Несмотря на ажиотаж, АЗС ННК успешно справляются со сверхнагрузкой. В Компании заявили, что ННК-Приморнефтепродукт всегда готов к подобным ситуациям. В данный момент на линию выведены более 30 бензовозов, а запасы топлива на нефтебазах и АЗС поддерживаются на необходимом для бесперебойного обеспечения региона топливом уровне. Информация о дефиците нефтепродуктов на АЗС ННК является недостоверной.