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Published Сегодня, 09:19

Modified Сегодня, 11:11

Updated Сегодня, 11:11

ННК приняла на себя всю нагрузку по обеспечению автолюбителей Приморья топливом

ННК приняла на себя всю нагрузку по обеспечению автолюбителей Приморья топливом

2 ноября 2023, 09:19
Фото: zr.media
В то время, когда независимые АЗС стоят «пустые» без клиентов, весь поток автолюбителей Приморского края традиционно приняли на себя АЗС ННК.
Фото: zr.media

Повышенный спрос на высококачественные нефтепродукты производства Хабаровского НПЗ в первую очередь связан с проверенным годами качеством отпускаемого топлива и социально-ответственной ценовой политикой компании. Так, стоимость нефтепродуктов на АЗС ННК меньше, чем у независимых операторов по некоторым видам топлива на 5-10 рублей за литр.

Фото: zr.media

Несмотря на ажиотаж, АЗС ННК успешно справляются со сверхнагрузкой. В Компании заявили, что ННК-Приморнефтепродукт всегда готов к подобным ситуациям. В данный момент на линию выведены более 30 бензовозов, а запасы топлива на нефтебазах и АЗС поддерживаются на необходимом для бесперебойного обеспечения региона топливом уровне. Информация о дефиците нефтепродуктов на АЗС ННК является недостоверной.

Фото: zr.media
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