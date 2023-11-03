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Posted Вчера, 07:55

Published Вчера, 07:55

Modified Вчера, 07:57

Updated Вчера, 07:57

Во Владивостоке готовят спецтехнику к грядущей непогоде

Шутки в сторону: Владивосток основательно готовится к грядущей непогоде — видео

3 ноября 2023, 07:55
Фото: shestakovblog

Во Владивостоке готовят спецтехнику к грядущей непогоде

Синоптики предупредили администрацию и жителей Владивостока о грядущей непогоде, которая 6 и 7 ноября грозит проверить столицу ДФО на готовность к зиме. Дорожники и оперативные службы города уже сегодня ведут подготовку ко встрече с циклоном.
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Погода

Как сообщил в своём официальном telegram-канале глава города Константин Шестаков, дорожная служба МБУ «Содержание городских территорий» заблаговременно начала подготовку. На улицы Владивостока готовы выйти — для борьбы с осадками и их последствиями — 212 единиц спецтехники. Это на 46 единиц больше, чем прошлой зимой.

К уже имеющимся машинам присоединились новые, купленные по лизингу, а также те, что прошли процедуру капитального ремонта.

— 6 ноября в городе ожидается сильный дождь, — сказал Константин Шестаков. — Пока синоптики обещают положительные температуры, но, как показывает практика, сильный ветер плюс температура в районе нуля — это почти всегда ледяная корка на дорогах. Поэтому шутить не будем. Вся техника у нас в строю, песко-солевая смесь готова, равно как и необходимые химреагенты. Механизаторы выйдут в дополнительные смены. Все в строю.
Видео: shestakovblog

В рамках ликвидации последствий непогоды, подчеркнули в пресс-службе администрации края, будут дополнительно заключены договоры с предприятиями на использование грузовой техники для ускоренного вывоза снега, если таковой таки «осчастливит» краевой центр. Помимо того, отслеживать погоду будет «дорожный патруль», машины которого оснащены метеоустановками. Они будут размещены на самых высоких точках, где, по данным многолетних наблюдений, в первую очередь происходят обледенения.

#Приморский край#Владивосток#Новости#Видео#Погода#Константин Шестаков#Осадки#Наш Город
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