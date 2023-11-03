Шутки в сторону: Владивосток основательно готовится к грядущей непогоде — видео

В рамках ликвидации последствий непогоды, подчеркнули в пресс-службе администрации края, будут дополнительно заключены договоры с предприятиями на использование грузовой техники для ускоренного вывоза снега, если таковой таки «осчастливит» краевой центр. Помимо того, отслеживать погоду будет «дорожный патруль», машины которого оснащены метеоустановками. Они будут размещены на самых высоких точках, где, по данным многолетних наблюдений, в первую очередь происходят обледенения.