Posted 3 ноября, 23:41
Published 3 ноября, 23:41
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Уважаемые Спассчане! Поздравляю вас с праздником — Днем народного единства!
Это праздник давно стал для нас символом сплоченности, национального согласия и преданности Родине. Он служит напоминанием о том, что независимо от национальности и вероисповедания вместе мы большая сила, которая, как и много лет назад может дать отпор любому врагу, сохранить свое Отечество сильным и независимым.
🕊Нашим детям важно знать корни этого праздника, чтобы понимать, как важно сохранять мир между народами, жить в уважении к людям любой религии и национальности. Особенно это важно сейчас, когда коллективный запад старается посеять смуту между братскими народами и разжечь классовую ненависть.
От нас с вами, от нашего умения понимать, уважать друг друга, объединять усилия во благо процветания нашего государства зависит, каким будет наше будущее.
Спассчане не раз доказывали, что в трудных жизненных ситуациях всегда готовы прийти на помощь, сплотиться и вместе преодолеть любые сложности. Наша с вами задача воспитать достойное поколение, которое будет помнить свою историю, уважать героев своего Отчества и ценить их подвиги, развиваться и работать во благо достойного будущего нашего сильного государства.
Родина у нас одна! Будьте терпимей друг к другу и поддерживайте друг друга в трудные минуты. Помните, что единство и согласие — залог процветания нашего города, края и страны!