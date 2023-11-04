Во благо достойного будущего: Олег Митрофанов поздравил жителей Спасского ГО

Это праздник давно стал для нас символом сплоченности, национального согласия и преданности Родине. Он служит напоминанием о том, что независимо от национальности и вероисповедания вместе мы большая сила, которая, как и много лет назад может дать отпор любому врагу, сохранить свое Отечество сильным и независимым.