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Published Сегодня, 02:48

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Несколько причин старения мозга назвали западные ученые

Приморцы, берегитесь: западные ученые рассказали о старении мозга

5 ноября 2023, 02:48

Несколько причин старения мозга назвали западные ученые

По словам американских ученых Залди Тана и Рэндалла Райта, «сойти с ума» можно из-за ночной работы. Кромке того, мозг «стареет» быстрее у одиноких людей.
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Ученые

Ученые выяснили, что чаще всего старению мозга подвержены одинокие люди, сотрудники, работающие в ночное время суток. В частности, решающим факторов является именно отсутствие социализации, потому что нейронные связи ослабевают, и ухудшаются когнитивные функции — пишут «Новые Известия».

Кроме того, специалисты рекомендуют нормализовать режим сна, следить за своим уровнем артериального давления. Многие жители Приморья как раз предпочитают работать большее количество времени, поэтому им особенно нужно следить за своим организмом.

#Общество#Приморский край#Владивосток#Новости#Ученые
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