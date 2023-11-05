Приморцы, берегитесь: западные ученые рассказали о старении мозга

Posted Сегодня, 02:48
Published Сегодня, 02:48
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Ученые выяснили, что чаще всего старению мозга подвержены одинокие люди, сотрудники, работающие в ночное время суток. В частности, решающим факторов является именно отсутствие социализации, потому что нейронные связи ослабевают, и ухудшаются когнитивные функции — пишут «Новые Известия».
Кроме того, специалисты рекомендуют нормализовать режим сна, следить за своим уровнем артериального давления. Многие жители Приморья как раз предпочитают работать большее количество времени, поэтому им особенно нужно следить за своим организмом.