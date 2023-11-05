Приморцы, берегитесь: западные ученые рассказали о старении мозга

Ученые выяснили, что чаще всего старению мозга подвержены одинокие люди, сотрудники, работающие в ночное время суток. В частности, решающим факторов является именно отсутствие социализации, потому что нейронные связи ослабевают, и ухудшаются когнитивные функции — пишут «Новые Известия».