Сильный ветер и ледяной дождь оставили без света тысячи жителей Приморья: идут работы

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
В правительстве края сообщили, что на данный момент полностью восстановлено электричество в Советском районе. В пригороде Владивостока важной коммунальной услуги не было с ночи.
От сетей ДРСК электроснабжение в крае осуществляется в обычном режиме.
Также специалисты зафиксировали ряд отключений по краю — в основном на севере региона. На всех местах сейчас работают специалисты, задействованы 20 бригад и 24 единицы техники.
В приморском филиале ДРСК действует режим повышенной готовности, объявленный 3 ноября на период длинных выходных дней.
Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях на энергообъектах можно по телефону единого контакт-центра ДРСК: 8-800-1000-397.