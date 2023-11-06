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Published Сегодня, 06:19

Modified Сегодня, 08:55

Updated Сегодня, 08:55

Сильный ветер и ледяной дождь оставили без света тысячи жителей Приморья: идут работы

Сильный ветер и ледяной дождь оставили без света тысячи жителей Приморья: идут работы

6 ноября 2023, 06:19
Энергетики Приморья восстанавливают электроснабжение в населённых пунктах, пострадавших от непогоды.
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Погода

В правительстве края сообщили, что на данный момент полностью восстановлено электричество в Советском районе. В пригороде Владивостока важной коммунальной услуги не было с ночи.

От сетей ДРСК электроснабжение в крае осуществляется в обычном режиме.

Также специалисты зафиксировали ряд отключений по краю — в основном на севере региона. На всех местах сейчас работают специалисты, задействованы 20 бригад и 24 единицы техники.

В приморском филиале ДРСК действует режим повышенной готовности, объявленный 3 ноября на период длинных выходных дней.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях на энергообъектах можно по телефону единого контакт-центра ДРСК: 8-800-1000-397.

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