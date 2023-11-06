Сказка или ледяной кошмар? Что творится на севере Приморья

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
Многие из них не вынесли собственной тяжести и сломались под весом ледяной корки — их пригнуло к земле или вовсе повалило.
Один из местных жителей снял происходящее буйство стихии на видео. Надо отдать должное — выглядит это очень красиво, если не думать о жутких последствиях для деревьев, экосистемы и самих людей — по всему краю фиксируют аварии на проблемных участках и обрывы проводов — многие сидят без света несколько часов.