Сказка или ледяной кошмар? Что творится на севере Приморья

Один из местных жителей снял происходящее буйство стихии на видео. Надо отдать должное — выглядит это очень красиво, если не думать о жутких последствиях для деревьев, экосистемы и самих людей — по всему краю фиксируют аварии на проблемных участках и обрывы проводов — многие сидят без света несколько часов.