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Published Сегодня, 07:22

Modified Сегодня, 08:54

Updated Сегодня, 08:54

Сказка или ледяной кошмар? Что творится на севере Приморья

Сказка или ледяной кошмар? Что творится на севере Приморья

6 ноября 2023, 07:22
В Ханкайском районе выпал снег и также продолжает хозяйничать ледяной дождь. Местные жители снимают видео с деревьями, сплошь «одетыми» в лёд.
Сюжет
Люди

Многие из них не вынесли собственной тяжести и сломались под весом ледяной корки — их пригнуло к земле или вовсе повалило.

Один из местных жителей снял происходящее буйство стихии на видео. Надо отдать должное — выглядит это очень красиво, если не думать о жутких последствиях для деревьев, экосистемы и самих людей — по всему краю фиксируют аварии на проблемных участках и обрывы проводов — многие сидят без света несколько часов.

#Приморский край#Владивосток#Видео#Аварии#Люди#Ледяной дождь#Снег#Деревья#Провода#Лесозаводск
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