Почему маршрутка оказалась в кювете? Ответ дадут в прокуратуре Ханкайского района

Posted Вчера, 07:23
Published Вчера, 07:23
Modified Вчера, 10:26
Updated Вчера, 10:26
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края, установлено, что около 9 часов утра пассажирский автобус, следовавший по маршруту «Троицкое-Новониколаевка», съехал в кювет. Предварительная причина ДТП — водитель не справился с управлением.
Однако когда на место происшествия прибыли сотрудники прокуратуры, автобуса там не было, в дежурную часть полиции никто не обращался с заявлением.
Один из пассажиров автобуса, личность которого установили в процессе проверки, пояснил, что в салоне находилось примерно два десятка человек, пострадавших нет.
В данный момент устанавливаются детали ДТП, в частности, будет дана оценка готовности автобуса к работе в зимний период, организации перевозки пассажиров регулярными маршрутами, полноте мер, принимаемых перевозчиком к обеспечению безопасности граждан.
Затем будут сделаны соответствующие выводы и приняты меры.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что прокуратура ведёт проверку по факту трагического происшествия во Владивостоке.