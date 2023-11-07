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Posted Вчера, 07:23

Published Вчера, 07:23

Modified Вчера, 10:26

Updated Вчера, 10:26

Прокуратура Приморского края проводит проверку факта съезда автобуса в кювет

Почему маршрутка оказалась в кювете? Ответ дадут в прокуратуре Ханкайского района

7 ноября 2023, 07:23

Прокуратура Приморского края проводит проверку факта съезда автобуса в кювет

В Приморском крае организована прокурорская проверка по факту ДТП, в котором оказался задействован пассажирский автобус. Проводится проверка силами прокуратуры Ханкайского района.
Сюжет
ДТП

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края, установлено, что около 9 часов утра пассажирский автобус, следовавший по маршруту «Троицкое-Новониколаевка», съехал в кювет. Предварительная причина ДТП — водитель не справился с управлением.

Однако когда на место происшествия прибыли сотрудники прокуратуры, автобуса там не было, в дежурную часть полиции никто не обращался с заявлением.

Один из пассажиров автобуса, личность которого установили в процессе проверки, пояснил, что в салоне находилось примерно два десятка человек, пострадавших нет.

В данный момент устанавливаются детали ДТП, в частности, будет дана оценка готовности автобуса к работе в зимний период, организации перевозки пассажиров регулярными маршрутами, полноте мер, принимаемых перевозчиком к обеспечению безопасности граждан.

Затем будут сделаны соответствующие выводы и приняты меры.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что прокуратура ведёт проверку по факту трагического происшествия во Владивостоке.

#Происшествия#Приморье#Приморский край#Новости#ДТП
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