Ранее судимый внук унёс всю пенсию у родного деда в Приморье

Posted Вчера, 07:27
Published Вчера, 07:27
Modified Вчера, 10:27
Updated Вчера, 10:27
Известно, что молодой человек ранее был судим за кражи, грабежи и угоны транспортных средств. Он пришёл в гости к своему 78-летнему деду и вспомнил, что в начале месяца его пожилой родственник получает пенсию.
Злоумышленник дождался, пока дед выйдет из дома и похитил из шкафа почти 26 тысяч рублей, лишив родственника всех денег.
«Ближе к вечеру, собираясь в магазин пожилой мужчина обнаружил пропажу и понял, кто похитил деньги. Позвонив внуку пообещал сообщить в полицию о краже, но внук убедил деда, что вернет деньги. Почти пять месяцев внук обманывал деда и обещал вернуть похищенные деньги», — отмечают в ведомстве.
В итоге пожилой мужчина устал ждать и написал на внука заявление в полицию. Обвиняемый во всем признался. Возбуждено уголовное дело — вскоре его будет рассматривать суд.