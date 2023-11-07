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Posted Вчера, 07:27

Published Вчера, 07:27

Modified Вчера, 10:27

Updated Вчера, 10:27

Ранее судимый внук унёс всю пенсию у родного деда в Приморье

Ранее судимый внук унёс всю пенсию у родного деда в Приморье

7 ноября 2023, 07:27
Неоднократно судимый за различные имущественные преступления житель Находки украл пенсию у родного деда. В Дальневосточной транспортной полиции рассказали подробности.
Сюжет
Полиция

Известно, что молодой человек ранее был судим за кражи, грабежи и угоны транспортных средств. Он пришёл в гости к своему 78-летнему деду и вспомнил, что в начале месяца его пожилой родственник получает пенсию.

Злоумышленник дождался, пока дед выйдет из дома и похитил из шкафа почти 26 тысяч рублей, лишив родственника всех денег.

«Ближе к вечеру, собираясь в магазин пожилой мужчина обнаружил пропажу и понял, кто похитил деньги. Позвонив внуку пообещал сообщить в полицию о краже, но внук убедил деда, что вернет деньги. Почти пять месяцев внук обманывал деда и обещал вернуть похищенные деньги», — отмечают в ведомстве.

В итоге пожилой мужчина устал ждать и написал на внука заявление в полицию. Обвиняемый во всем признался. Возбуждено уголовное дело — вскоре его будет рассматривать суд.

#Приморье#Приморский край#Владивосток#Новости#Полиция#Суд#Находка#Уголовное дело#Магазин#Пенсия#Грабежи
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