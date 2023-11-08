Путин поручил утвердить планы развития городов Дальнего Востока до 2030 года

Posted 8 ноября, 16:38
Published 8 ноября, 16:38
Modified Вчера, 02:12
Updated Вчера, 02:12
«Утвердить планы комплексного социально-экономического развития Владивостокской (г. Владивосток, г. Артем, г. Большой Камень Приморского края), Нерюнгринской, Хабаровской городских агломераций, городских округов г. Благовещенск, г. Белогорск Амурской области, г. Биробиджан, г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края, городского поселения г. Краснокаменск Забайкальского края, Арсеньевского, Уссурийского городских округов на период до 2030 года», — говорится в сообщении.
Доклад необходимо представить 25 декабря 2023 года, ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и региональные власти.