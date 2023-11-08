zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 8 ноября, 16:38

Published 8 ноября, 16:38

Modified Вчера, 02:12

Updated Вчера, 02:12

Путин поручил утвердить планы развития городов Дальнего Востока до 2030 года

Путин поручил утвердить планы развития городов Дальнего Востока до 2030 года

8 ноября 2023, 16:38
Президент России Владимир Путин поручил утвердить планы социально-экономического развития городов Дальневосточного федерального округа до 2030 года, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.
«Утвердить планы комплексного социально-экономического развития Владивостокской (г. Владивосток, г. Артем, г. Большой Камень Приморского края), Нерюнгринской, Хабаровской городских агломераций, городских округов г. Благовещенск, г. Белогорск Амурской области, г. Биробиджан, г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края, городского поселения г. Краснокаменск Забайкальского края, Арсеньевского, Уссурийского городских округов на период до 2030 года», — говорится в сообщении.

Доклад необходимо представить 25 декабря 2023 года, ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и региональные власти.

Читайте также:
Вылетели из салона: две девушки погибли в ДТП с «Лексусом» в ПриморьеЭксклюзивно на «Норвежской выставке» — уникальные куртки предлагают жителям ПриморьяЖитель Владивостока стал одним из лучших управленцев в ДФО
#Приморский край#Владивосток#Хабаровск#Большой Камень#Путин#Комсомольск-на-Амуре#Хабаровский край#Социально-экономическое развитие#Амурская область#Уссурийск#Арсеньев#Артем#Забайкальский край#Города Дальнего Востока#Нерюнгринск#Благовещенск#Белогорск#Биробиджан#Краснокаменск#Период до 2030 года
Подпишитесь
Словно летом: эксперт уточнил прогноз на ближайшие сутки в Приморье
25 сентября, 08:21
В 15 минутах ходьбы: инфраструктуру обновят в рамках мастер-плана Владивостока
21 сентября, 05:47
Мэр Владивостока Константин Шестаков поздравил горожан с Днём тигра
24 сентября, 05:24
«Новый» исторический центр появится во Владивостоке — мастер-план
21 сентября, 04:53
В большое будущее: мастер-план станет стратегией развития Большого Владивостока
20 сентября, 23:01
«Объявлен выговор» — мэр Владивостока наказал подрядчиков мемориала воинам СВО
20 сентября, 08:53