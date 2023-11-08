Сдался с повинной: убийцу, расстрелявшего водителя «крузака», арестовали в Приморье

Posted 8 ноября, 09:36
Published 8 ноября, 09:36
Modified Вчера, 02:12
Updated Вчера, 02:12
Убийцей оказался 27-летний местный житель. Вместе с ним правоохранители задержали и остальных участников конфликта, в зависимости от содеянного их уголовные дела будут проходить по статьям «Убийство» и «Хулиганство».
В пресс-службе СУ СК по Приморью рассказали, что подозреваемый в убийстве сам явился с повинной, когда осознал, что у органов есть на него все необходимые для поимки улики. Орудие преступление — охотничье ружьё — мужчина сдал следователям.
«Фигуранты скрылись с места преступления, но благодаря совместной работе следователей СК и сотрудников региональных ФСБ, а также МВД их личности были установлены», — добавили в пресс-службе краевого Следкома.
Напомним, что вечером 6 ноября в ходе потасовки возле магазина на Владивостокском шоссе 29-летнего водителя Toyota Land Cruiser расстреляли из охотничьего ружья. От полученных травм мужчина скончался в больнице.