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Posted 8 ноября, 09:36

Published 8 ноября, 09:36

Modified Вчера, 02:12

Updated Вчера, 02:12

Подозреваемого в расстреле водителя Land Cruiser задержали в Приморье

Сдался с повинной: убийцу, расстрелявшего водителя «крузака», арестовали в Приморье

8 ноября 2023, 09:36

Подозреваемого в расстреле водителя Land Cruiser задержали в Приморье

Краевой Следком установил личность подозреваемого в убийстве автолюбителя на Владивостокском шоссе Уссурийска. Мужчина, осознав последствия, явился в участок с повинной.

Убийцей оказался 27-летний местный житель. Вместе с ним правоохранители задержали и остальных участников конфликта, в зависимости от содеянного их уголовные дела будут проходить по статьям «Убийство» и «Хулиганство».

В пресс-службе СУ СК по Приморью рассказали, что подозреваемый в убийстве сам явился с повинной, когда осознал, что у органов есть на него все необходимые для поимки улики. Орудие преступление — охотничье ружьё — мужчина сдал следователям.

«Фигуранты скрылись с места преступления, но благодаря совместной работе следователей СК и сотрудников региональных ФСБ, а также МВД их личности были установлены», — добавили в пресс-службе краевого Следкома.

Напомним, что вечером 6 ноября в ходе потасовки возле магазина на Владивостокском шоссе 29-летнего водителя Toyota Land Cruiser расстреляли из охотничьего ружья. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

#Приморье#Владивосток#Убийство#Следком#Хулиганство
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