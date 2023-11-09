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Posted 9 ноября, 06:34

Published 9 ноября, 06:34

Modified Вчера, 01:25

Updated Вчера, 01:25

Во Владивостоке начался приём заявок на молодёжную премию

Молодежи Владивостока пора выдвигать претендентов на «Есть за что»

9 ноября 2023, 06:34

Во Владивостоке начался приём заявок на молодёжную премию

Активные, неравнодушные, придумывающие яркие и интересные проекты, живо участвующие в происходящих во Владивостоке событиях молодые люди могут претендовать на получение премии «Есть за что!». Заявки от претендентов 2023 года начали принимать в администрации города.

Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, премия «Есть за что!» вручается молодым жителям города, которые сумели внести свой вклад в то, чтобы сохранить историческое наследие столицы ДФО и сделать наш город привлекательным для туристов; реализовали интересные проекты области предпринимательства и экономического развития; проявили себя в таких сферах жизни города, как образование, журналистика, искусство и культура; сумели достичь результатов в научной деятельности; воплотили в жизнь значимые благотворительные проекты; активно и деятельно приобщали горожан к спорту, охране окружающей среды или здоровому образу жизни. Словом, смогли себя показать с лучшей стороны и Владивостоку — несмотря на молодость — пользу принести.

Например, в 2022 году премию получили художник Дарья Павлова — за создание арт-объектов, Павел Лопатин, основатель «Дальневосточного музыкального форума», автор благотворительного проекта «БебиШеринг» Галина Якунина и многие другие.

К претендентам на премию есть несколько формальных требований, в частности — они не должны быть моложе 14 лет и не старше 35 лет, жить во Владивостоке и здесь же реализовывать свои проекты и идеи.

Какие документы необходимо предоставить, можно увидеть на фото.

#Общество#Приморский край#Владивосток#Новости#Наш Город
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