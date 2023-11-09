Молодежи Владивостока пора выдвигать претендентов на «Есть за что»

Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, премия «Есть за что!» вручается молодым жителям города, которые сумели внести свой вклад в то, чтобы сохранить историческое наследие столицы ДФО и сделать наш город привлекательным для туристов; реализовали интересные проекты области предпринимательства и экономического развития; проявили себя в таких сферах жизни города, как образование, журналистика, искусство и культура; сумели достичь результатов в научной деятельности; воплотили в жизнь значимые благотворительные проекты; активно и деятельно приобщали горожан к спорту, охране окружающей среды или здоровому образу жизни. Словом, смогли себя показать с лучшей стороны и Владивостоку — несмотря на молодость — пользу принести.