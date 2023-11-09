Молодежи Владивостока пора выдвигать претендентов на «Есть за что»

Posted 9 ноября, 06:34
Published 9 ноября, 06:34
Modified Вчера, 01:25
Updated Вчера, 01:25
Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, премия «Есть за что!» вручается молодым жителям города, которые сумели внести свой вклад в то, чтобы сохранить историческое наследие столицы ДФО и сделать наш город привлекательным для туристов; реализовали интересные проекты области предпринимательства и экономического развития; проявили себя в таких сферах жизни города, как образование, журналистика, искусство и культура; сумели достичь результатов в научной деятельности; воплотили в жизнь значимые благотворительные проекты; активно и деятельно приобщали горожан к спорту, охране окружающей среды или здоровому образу жизни. Словом, смогли себя показать с лучшей стороны и Владивостоку — несмотря на молодость — пользу принести.
Например, в 2022 году премию получили художник Дарья Павлова — за создание арт-объектов, Павел Лопатин, основатель «Дальневосточного музыкального форума», автор благотворительного проекта «БебиШеринг» Галина Якунина и многие другие.
К претендентам на премию есть несколько формальных требований, в частности — они не должны быть моложе 14 лет и не старше 35 лет, жить во Владивостоке и здесь же реализовывать свои проекты и идеи.
Какие документы необходимо предоставить, можно увидеть на фото.