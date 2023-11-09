На зимние рельсы: дачные электрички прощаются с приморцами до лета

Отметим, что при этом электрички остаются одним из самых надёжных и востребованных видов транспорта. Сегодня, например, из-за плохой погоды и пробок количество вагонов в пригородных электропоездах увеличено: многие владивостокцы наверняка решат поехать домой из центра — на Вторую Речку или Моргородок — на электричке.