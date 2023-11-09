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Posted 9 ноября, 10:21

Published 9 ноября, 10:21

Modified Вчера, 01:25

Updated Вчера, 01:25

Электрички в Приморском крае переходят на зимнее расписание

На зимние рельсы: дачные электрички прощаются с приморцами до лета

9 ноября 2023, 10:21

Электрички в Приморском крае переходят на зимнее расписание

Пригородные электропоезда в Приморском крае переходят на зимнее расписание. Сезон — с первыми снегопадами — закончился окончательно и бесповоротно, и дачники уже не наполняют вагоны разговорами о семенах, рассаде, урожае, букетами и ведрами с честно выращенными овощами и фруктами.

Как сообщили в пресс-службе правительства Приморского края, с 14 ноября пригородные электропоезда переходят на зимний режим работы. В связи с завершением дачного сезона вносятся изменения в расписание движения.

Какие именно электропоезда отменены до будущей весны, можно увидеть на фото.

Отметим, что при этом электрички остаются одним из самых надёжных и востребованных видов транспорта. Сегодня, например, из-за плохой погоды и пробок количество вагонов в пригородных электропоездах увеличено: многие владивостокцы наверняка решат поехать домой из центра — на Вторую Речку или Моргородок — на электричке.

#Приморье#Приморский край#Владивосток#Новости#Общественный транспорт
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