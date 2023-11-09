На зимние рельсы: дачные электрички прощаются с приморцами до лета

Posted 9 ноября, 10:21
Published 9 ноября, 10:21
Modified Вчера, 01:25
Updated Вчера, 01:25
Как сообщили в пресс-службе правительства Приморского края, с 14 ноября пригородные электропоезда переходят на зимний режим работы. В связи с завершением дачного сезона вносятся изменения в расписание движения.
Какие именно электропоезда отменены до будущей весны, можно увидеть на фото.
Отметим, что при этом электрички остаются одним из самых надёжных и востребованных видов транспорта. Сегодня, например, из-за плохой погоды и пробок количество вагонов в пригородных электропоездах увеличено: многие владивостокцы наверняка решат поехать домой из центра — на Вторую Речку или Моргородок — на электричке.