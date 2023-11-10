Экипаж танка ВВО представлен к госнаградам

Экипаж, выезжая из укрытия, двинулся к огневой позиции для стрельбы без наводки на расстоянии 100-150 метров от опорного пункта противника. Он тут же попытался покинуть укрытия, но это было пресечено. Под обстрелом «Тигр» выполнил задачу. Экипаж представлен к медалям «За Отвагу».