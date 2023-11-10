Экипаж танка ВВО представлен к госнаградам

Posted Вчера, 02:07
Published Вчера, 02:07
Modified Вчера, 02:13
Updated Вчера, 02:13
Приморца, который выбрал себе позывной «Тигр», мобилизовали. Он попал в танковый полк мотострелковой дивизии. Недавно его экипажу поручили обеспечить проход штурмовым группам, на подготовку дали сутки. Танкисты пешком прошли весь маршрут, изучили позицию и приступили к выполнению задачи.
Экипаж, выезжая из укрытия, двинулся к огневой позиции для стрельбы без наводки на расстоянии 100-150 метров от опорного пункта противника. Он тут же попытался покинуть укрытия, но это было пресечено. Под обстрелом «Тигр» выполнил задачу. Экипаж представлен к медалям «За Отвагу».