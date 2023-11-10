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Posted Вчера, 02:07

Published Вчера, 02:07

Modified Вчера, 02:13

Updated Вчера, 02:13

Танк под управлением приморца повторил подвиг легендарного «Алеши»

Экипаж танка ВВО представлен к госнаградам

10 ноября 2023, 02:07

Танк под управлением приморца повторил подвиг легендарного «Алеши»

Экипаж танка «Тигр» мотострелковой дивизии ВВО под управлением бойца из уссурийской Воздвиженки награжден госнаградами. Бойцы под артобстрелом противника обеспечили проход штурмовым группам к опорному пункту.

Приморца, который выбрал себе позывной «Тигр», мобилизовали. Он попал в танковый полк мотострелковой дивизии. Недавно его экипажу поручили обеспечить проход штурмовым группам, на подготовку дали сутки. Танкисты пешком прошли весь маршрут, изучили позицию и приступили к выполнению задачи.

Экипаж, выезжая из укрытия, двинулся к огневой позиции для стрельбы без наводки на расстоянии 100-150 метров от опорного пункта противника. Он тут же попытался покинуть укрытия, но это было пресечено. Под обстрелом «Тигр» выполнил задачу. Экипаж представлен к медалям «За Отвагу».

#Приморский край#Новости#Стрельба#ВВО#Мобилизация#СВО#Тигр#Танк#Подготовка
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