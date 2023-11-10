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Избрана мера пресечения: дело о расстреле белого «Крузака» в Приморье продолжается

Избрана мера пресечения: дело о расстреле белого «Крузака» в Приморье продолжается

10 ноября 2023, 01:51
Одному из участников нападения на водителя «Тойта Лэнд Крузер» в Уссурийске Приморского края избрали меру пресечения. Мужчина отправится под стражу.

В СУ СК по Приморью сообщили, что указанный фигурант подозревается в более «мягком» преступлении — хулиганстве. Несколько злоумышленников из этой группы проходят по статье «убийство».

Также в ведомстве добавили, что трагическая перестрелка произошла после ссоры возле одного из магазинов города.

«В это же время 27-летний фигурант взял охотничье ружье и произвел выстрелы в 29-летнего водителя автомобиля „Тойта Лэнд Крузер“, в результате последний скончался от полученных ранений в медицинском учреждении», — рассказали в ведомстве.

Отметим, что фигуранты скрылись с места преступления, но, но благодаря совместной работе следователей СК и сотрудников региональных ФСБ, а также МВД их личности были установлены.

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