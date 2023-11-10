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Posted Вчера, 07:12

Published Вчера, 07:12

Modified Вчера, 07:22

Updated Вчера, 07:22

Известный ресторатор уклонялся от налогов и сжигал исторические здания в Приморье?

Известный ресторатор уклонялся от налогов и сжигал исторические здания в Приморье?

10 ноября 2023, 07:12
Силовики нагрянули «в гости» к директору сети одного популярного во Владивостоке ресторана. Однако чаем ромашковым и разговорами задушевными встреча не обернулась — хозяина уложили «мордой в пол».
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Налоги

Двадцать три миллиона российских рублей и двенадцать тысяч американских долларов — столько омоновцы нашли при обыске в доме ресторатора, а ныне — подозреваемого по уголовному делу об уклонении от налогов. Версию произошедшего пересказали в пресс-службе краевого Следкома.

Дело было так: директор неназванной коммерческой организации, которая оказывает во Владивостоке услуги общественного питания, с 2018 по 2020 год уклонялся от уплаты налогов. «Науклонял» в общей сложности 83 миллиона рублей, что по меркам закона — особо крупный размер.

Во время обысков силовики нашли и изъяли крупную сумму денежных средств (точные цифры смотрите в первом предложении первого абзаца).

Новые медиа со ссылкой на свои источники сообщили, что речь идёт о директоре сети ресторанов Republic. Подтверждения этому официально найти не удалось. По словам представителя пресс-службы СУ СК по Приморью Авроры Римской, в интересах следствия информация не распространяется.

По видеофрагменту с момента задержания вычислить директора не вышло — разглядеть черты лица мешает кафель, в который оно уткнуто.

Но если это действительно директор сети ресторанов Republic и источники отдельных медиа не врут, то можно предположить, что речь идёт об Александре Некроенко, который с давних времён, согласно данным базы СПАРК-Интерфакс, является директором сразу нескольких юрлиц, владеющих заведениями этой сети.

Так, а причём здесь горящие исторические здания? А при том, что в конце октября в ресторане Republic на Борисенко, 52 произошёл пожар — загорелись вытяжка и потолок на кухне. Подробнее об инциденте «Восток-Медиа» рассказывало здесь.

Выяснилось, что дом с 25 октября 2022 года является объектом культурного наследия регионального значения. То есть — не просто постройка для «пивнушки», а историческое место — здание Ансамбля застройки казарменного городка Владивостока.

Если бы не слаженные и оперативные действия специалистов МЧС, неосторожность сотрудников Republic привела бы к уничтожению ценного для дальневосточной столицы объекта архитектуры. Вот шума бы было.

Ресторан, к слову, до сих пор закрыт. Да и откроется ли теперь, если личность задержанного директора подтвердится — большая загадка.

#Приморье#Налоги#Владивосток#Пожар#МЧС#Объявление в розыск#Republic#Исторические здания
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