Известный ресторатор уклонялся от налогов и сжигал исторические здания в Приморье?

Posted Вчера, 07:12
Published Вчера, 07:12
Modified Вчера, 07:22
Updated Вчера, 07:22
Двадцать три миллиона российских рублей и двенадцать тысяч американских долларов — столько омоновцы нашли при обыске в доме ресторатора, а ныне — подозреваемого по уголовному делу об уклонении от налогов. Версию произошедшего пересказали в пресс-службе краевого Следкома.
Дело было так: директор неназванной коммерческой организации, которая оказывает во Владивостоке услуги общественного питания, с 2018 по 2020 год уклонялся от уплаты налогов. «Науклонял» в общей сложности 83 миллиона рублей, что по меркам закона — особо крупный размер.
Во время обысков силовики нашли и изъяли крупную сумму денежных средств (точные цифры смотрите в первом предложении первого абзаца).
По видеофрагменту с момента задержания вычислить директора не вышло — разглядеть черты лица мешает кафель, в который оно уткнуто.
Но если это действительно директор сети ресторанов Republic и источники отдельных медиа не врут, то можно предположить, что речь идёт об Александре Некроенко, который с давних времён, согласно данным базы СПАРК-Интерфакс, является директором сразу нескольких юрлиц, владеющих заведениями этой сети.
Так, а причём здесь горящие исторические здания? А при том, что в конце октября в ресторане Republic на Борисенко, 52 произошёл пожар — загорелись вытяжка и потолок на кухне. Подробнее об инциденте «Восток-Медиа» рассказывало здесь.
Выяснилось, что дом с 25 октября 2022 года является объектом культурного наследия регионального значения. То есть — не просто постройка для «пивнушки», а историческое место — здание Ансамбля застройки казарменного городка Владивостока.
Если бы не слаженные и оперативные действия специалистов МЧС, неосторожность сотрудников Republic привела бы к уничтожению ценного для дальневосточной столицы объекта архитектуры. Вот шума бы было.
Ресторан, к слову, до сих пор закрыт. Да и откроется ли теперь, если личность задержанного директора подтвердится — большая загадка.