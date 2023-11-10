Сотни миллионов долгов: самые крупные судебные тяжбы октября в Приморье

Posted Вчера, 07:05
Published Вчера, 07:05
Modified Вчера, 07:08
Updated Вчера, 07:08
Безусловный рекордсмен по сумме искового заявления — Центральная акцизная таможня России. Она попросила Арбитражный суд Приморского края взыскать с компании «Миара», зарегистрированной во Владивостоке, около четырех миллиардов рублей. По мнению таможни коммерсанты не заплатили утилизационный сбор. Примечательно, что у компании, согласно информации базы данных СПАРК-Интерфакс, нет никаких собственных средств, а в штате числится три человека.
Аналогичная ситуация обстоит и с другим ответчиком по иску Центральной акцизной таможни — компанией Эрнис, тоже зарегистрированной во Владивостоке и тоже не уплатившей утилизационный сбор. Она должна выплатить немногим меньше — около трёхсот миллионов рублей.
В суде продолжает рассматриваться очередная претензия к компании «РИМСКО», бывшей некогда одним из крупнейших предприятий на всем Дальнем Востоке. На этот раз за возмещением ущерба обратился Росморпорт. Сумма претензии чуть более 99 миллионов рублей. Суд принял решение иск удовлетворить частично и взыскать около семидесяти миллионов рублей.
Прокуратура утвердила обвинение в отношении трёх руководителей одной из коммерческих фирм в Приморье. Они уклонялись от налогов — в итоге «сбережённая» от закона сумма превысила 27 миллионов рублей.
В прокуратуре Приморского края сообщили, что фигуранты вносили в налоговую декларацию заведомо ложные сведения о доходах.
«В январе 2019 года они внесли в налоговую декларацию за 2018 год недостоверные сведения о заниженном размере налоговой базы, налоговых вычетах и расходам по договорным обязательствам. Сумма недоплаченного налога на добавленную стоимость превысила 27 млн рублей», — сообщили в ведомстве.
Теперь уголовное дело будут рассматривать в суде. Также с обвиняемых взыщут сумму недостающих выплат.