Сотни миллионов долгов: самые крупные судебные тяжбы октября в Приморье

В суде продолжает рассматриваться очередная претензия к компании «РИМСКО», бывшей некогда одним из крупнейших предприятий на всем Дальнем Востоке. На этот раз за возмещением ущерба обратился Росморпорт. Сумма претензии чуть более 99 миллионов рублей. Суд принял решение иск удовлетворить частично и взыскать около семидесяти миллионов рублей.