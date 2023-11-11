Молодой водитель травмировал свою пассажирку во Владивостоке

Posted Вчера, 22:02
Published Вчера, 22:02
Modified Вчера, 22:02
Updated Вчера, 22:02
Рулевой двигался с улицы Раевского в направлении улицы Русская. Он превысил скоростной режим, не справился с управлением транспортного средства и врезался в бетонную опору здания.
В результате столкновения пострадал сам владелец авто и его 24-летняя пассажирка. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и карета скорой помощи. Следует отметить, что водитель не использовал ремень безопасности.
Стражи правопорядка напомнили, что во время вождения необходимо соблюдать ПДД и учитывать как погодные условия, так и дорожную обстановку.