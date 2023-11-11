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Posted Вчера, 22:02

Published Вчера, 22:02

Modified Вчера, 22:02

Updated Вчера, 22:02

В страшном ДТП пострадали сразу 2 молодых людей во Владивостоке

Молодой водитель травмировал свою пассажирку во Владивостоке

10 ноября 2023, 22:02

В страшном ДТП пострадали сразу 2 молодых людей во Владивостоке

Водитель Mazda Proceed Levante 25 лет превысил скоростной режим и врезался в бетонную опору во Владивостоке. На место происшествия приехали сотрудники полиции.
Сюжет
Полиция

Рулевой двигался с улицы Раевского в направлении улицы Русская. Он превысил скоростной режим, не справился с управлением транспортного средства и врезался в бетонную опору здания.

В результате столкновения пострадал сам владелец авто и его 24-летняя пассажирка. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и карета скорой помощи. Следует отметить, что водитель не использовал ремень безопасности.

Стражи правопорядка напомнили, что во время вождения необходимо соблюдать ПДД и учитывать как погодные условия, так и дорожную обстановку.

#Приморский край#Владивосток#Новости#Полиция#Происшествие#ДТП
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