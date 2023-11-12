Бразильский посол хочет привезти кинофестиваль во Владивосток

9 ноября культурное мероприятие стартовало в Нижнем Новгороде. В афише — восемь фильмов самых разнообразных жанров — от драмы и комедии до биографии и документального кино. Посол Соарес отметил, что в Нижнем Новгороде фестиваль бразильского кино проходит впервые. Он подчеркнул, что организаторы события планируют провести децентрализацию и переносить его из Москвы и Петербурга в другие города.