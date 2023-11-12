Бразильский посол хочет привезти кинофестиваль во Владивосток

Posted Вчера, 22:04
Published Вчера, 22:04
Modified Вчера, 22:04
Updated Вчера, 22:04
Жители и гости дальневосточной столицы могут увидеть лучшие образцы бразильского кино уже в следующем году. Об этом «ТАСС» сообщил посол Бразилии в России Родриго де Лима Баэна Соарес. Он заявил о «расширении фестиваля».
9 ноября культурное мероприятие стартовало в Нижнем Новгороде. В афише — восемь фильмов самых разнообразных жанров — от драмы и комедии до биографии и документального кино. Посол Соарес отметил, что в Нижнем Новгороде фестиваль бразильского кино проходит впервые. Он подчеркнул, что организаторы события планируют провести децентрализацию и переносить его из Москвы и Петербурга в другие города.
— В следующем году мы хотим расширить наш фестиваль и привезти его во Владивосток, — заявил посол.
Родриго де Лима Баэна Соарес также сказал, что подобные кинофестивали являются демонстрацией дружбы между странами. Через культуру, отметил посол, «мы сближаемся все больше и больше». Также Соарес заявил, что Россия отличается своей кинематографической историей.