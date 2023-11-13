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Posted Вчера, 10:12

Published Вчера, 10:12

Modified Сегодня, 09:13

Updated Сегодня, 09:13

Обслуживание этих двух иномарок обойдется вам очень дорого — стоит ли?

«Почти 100к в год»: какие две машины дороже всего обслуживать в Приморье?

13 ноября 2023, 10:12

Обслуживание этих двух иномарок обойдется вам очень дорого — стоит ли?

Обслуживание любого автомобиля практически всегда является делом не из дешевых. Но владельцам этих двух иномарок приходится платить больше всего, чтобы поддерживать свою «ласточку» в хорошем состоянии.

Согласно данным Fresh, самыми дорогими в обслуживании в России, и в том числе в Приморье, стали Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Эти модели массового сегмента, несмотря на свою популярность, вызывают вопросы у потенциальных покупателей своими высокими расценками.

В среднем, стоимость обслуживания автомобилей в России увеличилась на 21% по сравнению с прошлым годом. И для владельцев Volkswagen Polo и Skoda Rapid этот процент может показаться особенно значительным.

Средний автолюбитель в Приморье проезжает примерно 17 000 км в год. Это значит, что за пять лет ему придется обратиться в сервис шесть раз. Владельцу Volkswagen Polo это будет стоить 68 559 рублей, а водителю Skoda Rapid придется заплатить даже больше — 85 225 рублей.

Высокая стоимость обслуживания этих автомобилей вызывает сомнения у многих покупателей. Однако, несмотря на это, Volkswagen Polo и Skoda Rapid остаются популярными моделями на рынке. Это связано с их надежностью, комфортом и привлекательным дизайном, которые компенсируют некоторые дополнительные затраты на обслуживание.

#Приморье#Новости#Авто#Рынок#Россия#Автомобили#Сервис#Покупатели
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