«Почти 100к в год»: какие две машины дороже всего обслуживать в Приморье?

Posted Вчера, 10:12
Published Вчера, 10:12
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Согласно данным Fresh, самыми дорогими в обслуживании в России, и в том числе в Приморье, стали Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Эти модели массового сегмента, несмотря на свою популярность, вызывают вопросы у потенциальных покупателей своими высокими расценками.
В среднем, стоимость обслуживания автомобилей в России увеличилась на 21% по сравнению с прошлым годом. И для владельцев Volkswagen Polo и Skoda Rapid этот процент может показаться особенно значительным.
Средний автолюбитель в Приморье проезжает примерно 17 000 км в год. Это значит, что за пять лет ему придется обратиться в сервис шесть раз. Владельцу Volkswagen Polo это будет стоить 68 559 рублей, а водителю Skoda Rapid придется заплатить даже больше — 85 225 рублей.
Высокая стоимость обслуживания этих автомобилей вызывает сомнения у многих покупателей. Однако, несмотря на это, Volkswagen Polo и Skoda Rapid остаются популярными моделями на рынке. Это связано с их надежностью, комфортом и привлекательным дизайном, которые компенсируют некоторые дополнительные затраты на обслуживание.