«Почти 100к в год»: какие две машины дороже всего обслуживать в Приморье?

Средний автолюбитель в Приморье проезжает примерно 17 000 км в год. Это значит, что за пять лет ему придется обратиться в сервис шесть раз. Владельцу Volkswagen Polo это будет стоить 68 559 рублей, а водителю Skoda Rapid придется заплатить даже больше — 85 225 рублей.