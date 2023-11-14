«Действуют от имени мэра»: мошенники придумали новую схему обмана в Приморье

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Вячеслав Квон лично обратился ко всем приморцам, рассказав об этой истории и выступив с предостережением:
«Только что моим коллегам пришло сообщение в Телеграм якобы от моего имени. Затем поступает звонок от человека, который представляется сотрудником ФСБ и говорит о проведении проверки личных счетов. Благодаря опыту, коллеги поняли, что это мошенническая схема и положили трубку», — пишет он.
Глава Артема призывает всех быть внимательными и не сообщать свои банковские данные неизвестным лицам. Он также напоминает, что если на телефон поступает подозрительный звонок, то прежде, чем что-то делать — нужно позвонить в банк.
Кроме того, Вячеслав Квон сообщил о намерении бороться с таким видом мошенничества. Он попросил всех, кому приходят подобные сообщения от его имени, отправлять скриншоты в его личные сообщения в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Такие сообщения будут переданы компетентным органам для проведения проверки и пресечения действий мошенников.