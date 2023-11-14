«Действуют от имени мэра»: мошенники придумали новую схему обмана в Приморье

Кроме того, Вячеслав Квон сообщил о намерении бороться с таким видом мошенничества. Он попросил всех, кому приходят подобные сообщения от его имени, отправлять скриншоты в его личные сообщения в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Такие сообщения будут переданы компетентным органам для проведения проверки и пресечения действий мошенников.