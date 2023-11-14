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Published Сегодня, 07:43

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Updated Сегодня, 09:12

Мошенники придумали новую схему обмана в Приморье, использовав личность мэра

«Действуют от имени мэра»: мошенники придумали новую схему обмана в Приморье

14 ноября 2023, 07:43

Мошенники придумали новую схему обмана в Приморье, использовав личность мэра

Мошенники в Приморье не дремлют и продолжают изобреть новые, все более изощренные схемы обмана. Однако этот способ вызывает шок, ведь недоброжелатели стали действовать от имени мэра Артема — Вячеслава Квона.

Вячеслав Квон лично обратился ко всем приморцам, рассказав об этой истории и выступив с предостережением:

«Только что моим коллегам пришло сообщение в Телеграм якобы от моего имени. Затем поступает звонок от человека, который представляется сотрудником ФСБ и говорит о проведении проверки личных счетов. Благодаря опыту, коллеги поняли, что это мошенническая схема и положили трубку», — пишет он.

Глава Артема призывает всех быть внимательными и не сообщать свои банковские данные неизвестным лицам. Он также напоминает, что если на телефон поступает подозрительный звонок, то прежде, чем что-то делать — нужно позвонить в банк.

Кроме того, Вячеслав Квон сообщил о намерении бороться с таким видом мошенничества. Он попросил всех, кому приходят подобные сообщения от его имени, отправлять скриншоты в его личные сообщения в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Такие сообщения будут переданы компетентным органам для проведения проверки и пресечения действий мошенников.

#Общество#Приморье#Приморский край#Новости#Мошенничество#Мошенники#Артём#Вячеслав Квон#Касается каждого
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