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Published Сегодня, 04:22

Modified Сегодня, 09:12

Updated Сегодня, 09:12

ТОП — 5 самых дорогих квартир по стоимости квадратного метра во Владивостоке

«Квадратный метр за полмиллиона»: 5 очень дорогих квартир во Владивостоке

14 ноября 2023, 04:22

ТОП — 5 самых дорогих квартир по стоимости квадратного метра во Владивостоке

Владивосток славится своей не просто дорогой недвижимостью, а очень дорогой недвижимостью. В городе у моря цена за квадратный метр достигает 500 тысяч рублей. И эта цифра — далеко не предел. «Восток-Медиа» нашло 5 квартир, в которых «квадрат» стоит, как дом в деревне.

В столице Дальнего Востока стоимость квадратного метра жилья одна из самых высоких в России. В конце прошлого года министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ утвердило нормативы стоимости квадратного метра жилья на первое полугодие 2023 года в России. Согласно этому документу, Приморье — на третьем месте по цене квадрата.

В регионе квадратный метр — по приказу — стоит 150 287 рублей. В среднем по России — 88 737 рублей. Но эти цены покажутся приморцам сказкой, если они увидят квартиры стоимостью 500 000 рублей за квадратный метр — и выше. А они их увидят, ведь такие апартаменты продаются во Владивостоке.

Редакция «Восток-Медиа» подготовила для читателей ТОП-5 дорогих квартир, от цен которых становится плохо.

5 место — 482 609 рублей

Пятое место занимает уникальная, как заявляет продавец, квартира с ремонтом на «Клубном этаже» небоскреба. Эти роскошные трехкомнатные апартаменты расположены очень высоко от простого «люда» — на 37 этаже. Сам же дом находится в центре города.

Цена за квадратный метр составляет 482 609 рублей.

В квартире — просторные комнаты, сауна и ванная с видом на Амурский залив. Также в ней выполнен ремонт и установлено все необходимое оборудование.

4 место — 490 196 рублей

Строчкой выше расположилась трехкомнатная комнатная квартира в центре города по адресу улица Арсеньева, 2а, в ЖК «Аквамарин».

Цена за квадратный метр составляет 490 196 рублей.

Квартира располагается на 12-м этаже 44-х этажного дома и обладает панорамными окнами, открывающими прекрасный вид на море и яхты.

Мечта? Возможно. Но сколько же на нее нужно работать?

3 место — 500 000 рублей

Середину рейтинга занимает еще одно жилье элитного класса, расположенная в ЖК «Аквамарин».

Это двухкомнатная квартира с ценой 500 000 рублей за «квадрат».

Общая площадь апартаментов составляет 80 квадратных метров. Продавец заявляет, что из квартиры можно наслаждаться потрясающим видом на Амурский залив, а также, что она находится в экологически чистом районе, что, скорее всего, также влияет на ценник.

2 место — 512 500 рублей

Серебро рейтинга самых дорогих квартир за квадратный метр снова забирает квартира в ЖК «Аквамарин».

Цена за квадратный метр составляет 512 500 рублей.

Общая площадь квартиры также — 80 квадратных метров.

1 место — 539 153 рублей

Пентхаус на Набережной, 5в — самая дорогая квартира по стоимости квадратного метра в городе.

Цена за кусочек, площадью метр на метр, составляет 539 153 рублей.

Этот пентхаус является единственной квартирой на своем этаже, что, по словам продавца, гарантирует безопасность и конфиденциальность для владельца. В двух спальнях панорамный вид на два моста (через Золотой рог и на Остров Русский) и на два залива (Уссурийский залив и Золотой рог).

#Приморский край#Дальний Восток#Владивосток#Недвижимость#Новости#Спецпроекты#Цена#Стоимость#Квартиры
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