«Квадратный метр за полмиллиона»: 5 очень дорогих квартир во Владивостоке

ТОП — 5 самых дорогих квартир по стоимости квадратного метра во Владивостоке

Владивосток славится своей не просто дорогой недвижимостью, а очень дорогой недвижимостью. В городе у моря цена за квадратный метр достигает 500 тысяч рублей. И эта цифра — далеко не предел. «Восток-Медиа» нашло 5 квартир, в которых «квадрат» стоит, как дом в деревне.

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