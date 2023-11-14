«Квадратный метр за полмиллиона»: 5 очень дорогих квартир во Владивостоке

Posted Сегодня, 04:22
Published Сегодня, 04:22
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
В столице Дальнего Востока стоимость квадратного метра жилья одна из самых высоких в России. В конце прошлого года министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ утвердило нормативы стоимости квадратного метра жилья на первое полугодие 2023 года в России. Согласно этому документу, Приморье — на третьем месте по цене квадрата.
В регионе квадратный метр — по приказу — стоит 150 287 рублей. В среднем по России — 88 737 рублей. Но эти цены покажутся приморцам сказкой, если они увидят квартиры стоимостью 500 000 рублей за квадратный метр — и выше. А они их увидят, ведь такие апартаменты продаются во Владивостоке.
Редакция «Восток-Медиа» подготовила для читателей ТОП-5 дорогих квартир, от цен которых становится плохо.
Пятое место занимает уникальная, как заявляет продавец, квартира с ремонтом на «Клубном этаже» небоскреба. Эти роскошные трехкомнатные апартаменты расположены очень высоко от простого «люда» — на 37 этаже. Сам же дом находится в центре города.
Цена за квадратный метр составляет 482 609 рублей.
В квартире — просторные комнаты, сауна и ванная с видом на Амурский залив. Также в ней выполнен ремонт и установлено все необходимое оборудование.
Строчкой выше расположилась трехкомнатная комнатная квартира в центре города по адресу улица Арсеньева, 2а, в ЖК «Аквамарин».
Цена за квадратный метр составляет 490 196 рублей.
Квартира располагается на 12-м этаже 44-х этажного дома и обладает панорамными окнами, открывающими прекрасный вид на море и яхты.
Мечта? Возможно. Но сколько же на нее нужно работать?
Середину рейтинга занимает еще одно жилье элитного класса, расположенная в ЖК «Аквамарин».
Это двухкомнатная квартира с ценой 500 000 рублей за «квадрат».
Общая площадь апартаментов составляет 80 квадратных метров. Продавец заявляет, что из квартиры можно наслаждаться потрясающим видом на Амурский залив, а также, что она находится в экологически чистом районе, что, скорее всего, также влияет на ценник.
Серебро рейтинга самых дорогих квартир за квадратный метр снова забирает квартира в ЖК «Аквамарин».
Цена за квадратный метр составляет 512 500 рублей.
Общая площадь квартиры также — 80 квадратных метров.
Пентхаус на Набережной, 5в — самая дорогая квартира по стоимости квадратного метра в городе.
Цена за кусочек, площадью метр на метр, составляет 539 153 рублей.
Этот пентхаус является единственной квартирой на своем этаже, что, по словам продавца, гарантирует безопасность и конфиденциальность для владельца. В двух спальнях панорамный вид на два моста (через Золотой рог и на Остров Русский) и на два залива (Уссурийский залив и Золотой рог).